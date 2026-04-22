会社の健診で引っかかりました…再検査費用は保険適用されますか？適用されないケースもありますか？

再検査費用は保険適用される？基本的な考え方

健康診断後の再検査が保険適用になるかどうかは、「医療として必要かどうか」が判断基準になります。健康診断自体は病気の有無を調べる目的のため、基本的に保険適用外で全額自己負担です。

しかし、健診結果で異常の可能性が指摘され、医師が「詳しい検査が必要」と判断した場合、その再検査は“治療の一環”とみなされ、保険が適用されるケースが多くなります。

例えば、血液検査で正常値から外れ、原因を見つけるために医療機関で再検査を受ける場合などは、医療行為として扱われるため、保険が適用されます。このように、単なる確認ではなく、病気の診断や治療につながる検査であれば、保険適用の対象になると考えると理解しやすいでしょう。



保険が適用されないケースとは？見落としがちなポイント

一方で、すべての再検査が保険適用になるわけではありません。注意したいのは、「自己判断で受ける再検査」や「医療上の必要性が認められない検査」です。

例えば、健診結果に不安を感じて、自分の希望で追加検査を受ける場合は、保険が適用されないことがあります。また、会社や健診機関から「念のためもう一度検査しましょう」と案内されるケースでも、それが医師の診断に基づかない場合は保険適用外になる可能性があります。

保険適用外の場合は全額自己負担となるため、検査内容によっては数千円から数万円の費用がかかることもあります。思わぬ出費を防ぐためにも、受診前に「この検査は保険適用になりますか」と医療機関に確認しておくことが重要です。



再検査の費用を抑えるためにできること

再検査の費用を抑えるには、いくつかの工夫があります。まず大切なのは、健診結果を持って医療機関を受診することです。結果を見た医師が必要性を判断することで、保険適用になる可能性が高まります。

また、会社の健康保険組合によっては、再検査費用の補助制度が用意されている場合もあります。制度の有無や条件は組合ごとに異なるため、一度確認してみるとよいでしょう。対象であれば、自己負担をさらに軽減できる可能性があります。

さらに、再検査を放置しないことも重要です。先延ばしにすると症状が進行し、結果的に身体的にも金銭的にも負担が大きくなることもあります。早めに受診することで、軽い段階で対処でき、結果的に医療費の負担を抑えられるケースも少なくありません。



再検査は「保険適用かどうか」を事前に確認しよう

会社の健康診断で再検査となった場合、その費用は内容によって保険適用になることもあれば、ならないこともあります。ポイントは「医療として必要な検査かどうか」です。医師の判断に基づく再検査であれば保険適用の可能性が高く、自己判断の検査は適用外になりやすい点を押さえておきましょう。

不安な場合は、受診前に医療機関へ確認することが大切です。あらかじめ費用の目安を把握しておけば、安心して検査に臨めます。再検査は健康を守るための大切なステップです。費用面の不安を解消しつつ、早めの対応を心がけていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー