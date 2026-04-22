スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用

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　「BCNランキング」2026年4月6日〜12日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用

P-WPSB04WH（エレコム）

2位　iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア

PM-A22SHVCKCR（エレコム）

3位　Galaxy A25 5G用Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリア

RT-GA25PFC2/CM（レイ・アウト）

4位　Galaxy A25 5G ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック

PM-G253PLFUBK（エレコム）

5位　Galaxy A25 5G ハイブリッドケース

PM-G253HVCKCR（エレコム）

6位　iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア

TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）

7位　arrows We2 F-52E FCG02 ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.2mm ストラップホール

7984ARWE2TPCL（テレホンリース）

8位　iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース ZEROSHOCK ブラック

PM-A22SZEROBK（エレコム）

9位　OPPO A5 5G ハイブリッドケース

PM-O252HVCKCR（エレコム）

10位　Galaxy A25 5G ケース カバー ソフトケース TPU 極限保護 精密設計 耐衝撃吸収 クリア 透明 1.3mm ストラップホール

8720GA25TPLCL（テレホンリース）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。