習近平主席、モザンピークのチャポ大統領と会談

中国の習近平国家主席は4月21日午後、北京の人民大会堂で、中国を公式訪問中のモザンビークのチャポ大統領と会談しました。

習主席は、「600年余り前、中国明代の航海家・鄭和が船団を率いてモザンビーク沿岸を訪れた。1975年の国交樹立以来、両国は互いに信頼し、支え合い、中国・アフリカ友好と南南協力の模範となってきた。昨年、両国は国交樹立50周年を共同で祝賀した。新たな情勢の下、中国とモザンビークが引き続き友好協力を深化させることは両国国民の共通の期待に応えるものであり、グローバルサウスの団結と協力、共通課題への対応という時代の流れにも沿うものだ」と述べました。また、両国関係を「新時代の中国とモザンビーク運命共同体」へ格上げすることを提案しました。

これに対し、チャポ大統領は、「モザンビークと中国の国民は兄弟のような絆で結ばれている。今回の訪中は、習主席が提唱された『一帯一路』イニシアチブ、グローバル発展イニシアチブ、グローバル安全保障イニシアチブ、グローバル文明イニシアチブ、グローバルガバナンス・イニシアチブ、そして人類運命共同体という重要な理念に応えるものだ。これらの理念は世界の持続的な発展を推進し、中国は極めて重要な役割を果たしている」と語りました。（提供/CGTN Japanese）