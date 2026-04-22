「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジアム）

阪神は今季最大３点差を逆転されると今季初の２桁失点で敗れた。先制した試合は９連勝中だったが、“神話”が崩れた。１試合１６失点は１９年７月２８日の巨人戦以来７年ぶり。先発の才木は５回７安打６失点。才木の６失点以上は７失点した２３年７月の巨人戦以来３年ぶりで、自責点６は自身ワースト。七回に３番手で登板したモレッタは３四球を与える乱調で１死も奪えず１安打４失点。八回にも湯浅と岩貞で６点を奪われた。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は「中継ぎ陣の立て直しが早急に求められる」と指摘した。

◇ ◇

ここ数年、分厚い選手層で「投手王国」を誇ってきた阪神にとって、これほど投手陣が崩れた試合を見ることはなかった。

二つの死球からリズムを崩し、６失点を喫した先発の才木を筆頭に、モレッタが３四球、湯浅が２四球など計１１四死球では試合にならない。七回のモレッタは同点、八回の湯浅は１点差に迫った場面での登板だったが、期待を裏切る投球は残念でならなかった。特にモレッタは直近の登板で球威が感じられない。

中継ぎ陣の立て直しが早急に求められる。昨年のプルペンを支えた石井や及川に代わる「核」となる投手が現れていない。１２試合連続安打の中野や森下、佐藤輝ら打線が好調とはいえ、阪神は元来、投手力のチーム。ＤｅＮＡのような打力ある相手に打ち合っては分が悪いのは明らかだった。

優勝候補の大本命だが、中継ぎ陣が不調だという印象が定着すれば、他球団に付け入る隙を与えてしまうことにもなる。１試合だけの「投壊」ならいいが、小さなほころびがこれ以上大きくならないように手を打つ必要がある。