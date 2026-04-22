Snow Man渡辺翔太＆波瑠、MC初タッグ “感謝”をテーマに名曲届ける新音楽特番放送
【モデルプレス＝2026/04/22】日本テレビでは、5月6日夜7時から新音楽特番「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」を放送決定。Snow Manの渡辺翔太と女優の波瑠がMCを務める。出演アーティストは近日公開される。
【写真】スノ渡辺、ファン衝撃の姿
本番組は“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける音楽特番。本番組のMCとして渡辺と波瑠が決定。音楽特番で初めてMCタッグを組む2人が番組を盛り上げる。
番組では人生のさまざまな瞬間に寄り添ってきた楽曲として、昭和を彩った名曲から、平成を代表するアーティストの楽曲を日本テレビに眠る秘蔵アーカイブ映像とともに振り返る。上半期のヒット曲や話題の楽曲を、アーティスト本人によるスペシャルパフォーマンスで届ける。過去の名曲と最新の音楽が一夜で楽しめる番組となっている。そのほか、アーティストへの“感謝”をテーマにした特集企画や、名曲の誕生秘話に迫る企画、ここでしか見られない対談企画など、多彩なコンテンツを展開する。（modelpress編集部）
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◆渡辺翔太＆波瑠、新音楽特番でMC初タッグ
本番組は“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける音楽特番。本番組のMCとして渡辺と波瑠が決定。音楽特番で初めてMCタッグを組む2人が番組を盛り上げる。
◆新音楽特番「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」
番組では人生のさまざまな瞬間に寄り添ってきた楽曲として、昭和を彩った名曲から、平成を代表するアーティストの楽曲を日本テレビに眠る秘蔵アーカイブ映像とともに振り返る。上半期のヒット曲や話題の楽曲を、アーティスト本人によるスペシャルパフォーマンスで届ける。過去の名曲と最新の音楽が一夜で楽しめる番組となっている。そのほか、アーティストへの“感謝”をテーマにした特集企画や、名曲の誕生秘話に迫る企画、ここでしか見られない対談企画など、多彩なコンテンツを展開する。（modelpress編集部）
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