『アギト−超能力戦争−』本編映像解禁 “氷川誠”要潤が25年の時を経て＜仮面ライダーG7＞に！
要潤が主演する映画『アギトー超能力戦争ー』より、氷川誠（要）がG7システムを起動するシーンの本編映像が解禁された。
【動画】氷川誠（要潤）が最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞を装着！
本作は、平成以降の仮面ライダーシリーズにおいて最高平均視聴率（11.7％）を記録し、その人気から平成ライダー初の劇場版も製作された金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」の名を外し、従来の枠にとらわれない新機軸で描かれる、大人も楽しめる超能力アクション大作となっている。
主演は要潤。TVシリーズ『仮面ライダーアギト』では、警察官・氷川誠／仮面ライダーG3役で俳優デビューを果たした。さらに、津上翔一／仮面ライダーアギト役の賀集利樹を筆頭に、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、升毅、秋山莉奈、田辺季正、樋口隆則らオリジナルキャストが再集結。そして、本作で映画初出演となるゆうちゃみをはじめ、駒木根隆介、今井悠貴、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲（はんにゃ。）、ベッキーら個性豊かなキャストが脇を固める。
今回解禁されたのは、Gユニット管理官の小川澄子（藤田瞳子）の号令のもと、氷川誠（要潤）が最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞を装着し、＜仮面ライダーG7＞へと変身するシーンを収めた本編映像の一部だ。25年前のテレビシリーズ『仮面ライダーアギト』では、専用車両＜Gトレーラー＞内で手動装着されていた＜G3＞＜G3-X＞から進化を遂げ、ドローンが各パーツを運搬し、自動で装着が進行する。
足、胴体、腕、そして顔から頭部まで全身が覆われ、Gユニットらしい青を基調に黄色のドローンが組み合わさった新システムで佇む＜仮面ライダーG7＞。本作で初登場となる最新武器＜GZ-10 オロチ＞の刀身が自動で伸びる瞬間も収められた、貴重な映像となっている。25年ぶりにパワーアップしたGユニット最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞に心躍る内容だ。
25年という年月を経て、特殊強化装甲服＜G7＞を装着し、巨悪に立ち向かう氷川誠。不器用で誰よりも真っ直ぐなヒーローの戦いの物語が、間もなく幕を開ける。
映画『アギトー超能力戦争ー』は、4月29日より全国公開。
【動画】氷川誠（要潤）が最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞を装着！
本作は、平成以降の仮面ライダーシリーズにおいて最高平均視聴率（11.7％）を記録し、その人気から平成ライダー初の劇場版も製作された金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」の名を外し、従来の枠にとらわれない新機軸で描かれる、大人も楽しめる超能力アクション大作となっている。
今回解禁されたのは、Gユニット管理官の小川澄子（藤田瞳子）の号令のもと、氷川誠（要潤）が最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞を装着し、＜仮面ライダーG7＞へと変身するシーンを収めた本編映像の一部だ。25年前のテレビシリーズ『仮面ライダーアギト』では、専用車両＜Gトレーラー＞内で手動装着されていた＜G3＞＜G3-X＞から進化を遂げ、ドローンが各パーツを運搬し、自動で装着が進行する。
足、胴体、腕、そして顔から頭部まで全身が覆われ、Gユニットらしい青を基調に黄色のドローンが組み合わさった新システムで佇む＜仮面ライダーG7＞。本作で初登場となる最新武器＜GZ-10 オロチ＞の刀身が自動で伸びる瞬間も収められた、貴重な映像となっている。25年ぶりにパワーアップしたGユニット最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞に心躍る内容だ。
25年という年月を経て、特殊強化装甲服＜G7＞を装着し、巨悪に立ち向かう氷川誠。不器用で誰よりも真っ直ぐなヒーローの戦いの物語が、間もなく幕を開ける。
映画『アギトー超能力戦争ー』は、4月29日より全国公開。