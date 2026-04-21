普通のボブ飽きてない？【40・50代】長さそのまま印象チェンジ！「レイヤーボブ」

いつものボブを無理なくアップデートしたい人におすすめなのが「レイヤーボブ」。扱いやすさはそのままに、さりげなく雰囲気を変えられる、大人世代にぴったりのヘアスタイルです。ナチュラルに動きを出すデザインからまとまり重視の上品スタイルまで、それぞれの魅力を分かりやすくレポート。

軽やかな動きのあるミディアムボブレイヤー

表面にさりげなくレイヤーを入れたボブレイヤーは、軽さと動きが出てシンプルなボブをぐっと今っぽい印象に仕上げてくれます。顔周りとトップにメリハリをつけたくびれボブなら、自然な立体感で女性らしいシルエットに。ふんわりとしたボリュームが出ることで、気になるペタッと感もカバーできるのもうれしいポイント。長さを変えずに印象チェンジできる、大人世代に人気のヘアスタイルです。

重さを残して動かすこなれレイヤーボブ

まとまりを残したボブに、表面中心にレイヤーを入れることで毛先にだけ軽さと動きをプラス。削ぎすぎずに厚みをキープしているので、パサつきにくく大人でも扱いやすいスタイルです。肩に自然に触れる長さなので、手を加えなくても自然な外ハネに。シルエットは広がりすぎず動きはしっかり見せられるレイヤーカットは、いつものボブからさりげなくアップデートしたい人におすすめです。

重さを活かして整える表面レイヤーボブ

裾にしっかり厚みを残してまとまりを重視した安定感のあるシルエット。表面だけにレイヤーを入れているので不必要な厚みをカットして、質感をコントロールしています。まとまりはキープしながら軽さと動きをさりげなくプラス。低めの重心でも抜け感のある絶妙なバランスは、大人らしい上品さを演出してくれます。

切りっぱなしくびれレイヤーボブ

切りっぱなしのラインを残して毛先の程よい厚みとラフな質感をキープしたスタイル。表面に軽く段差をつけることでナチュラルな動きとくびれを実現しています。切りっぱなしの質感はそのままに、女性らしい柔らかさと動きを感じさせるシルエットに。最小限のアイロンでスタイリングできるので、簡単に今っぽさを取り入れられるのも魅力です。

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writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしながら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。