トイレットペーパー大量持ち帰り、顧客名簿を転職先に持ち出し…会社員2000人に聞いた“闇落ち社員”急増の実態
会社を食い物にする“闇落ち社員”は、もはや一部の特殊な人間ではない。都市部の会社員2000人調査では、職場で不正を目撃した人の証言から、ハラスメント、備品横領、リモートワーク悪用、機密情報の持ち出しまで、驚くほど身近で多様な実態が浮かび上がった。なぜ今、会社への罪悪感なく不正に走る社員が増えているのか。リモート化で失われた職場の教育機能、低賃金と帰属意識の低下、そしてAI悪用の未来まで、“令和型不良社員”の生態を追った。
◆会社を食い物にする“闇落ち社員”が急増
「自分さえ良ければいい」――。そんな利己的な思考でひそかに会社を食い物にし、内側から組織を蝕んでいく“闇落ち社員”が急増している。表向きは普通の会社員。しかしその裏では、巧妙な手口で自己利益を追求し続けている。いったい現場では何が起きているのか。SPA!は都市部在住の22〜60歳の会社員、男女2000人に調査を実施。そこから見えてきたのは、驚くほど多様かつ身近な手口だった。
もっとも被害報告が多かったのが、「職権を利用したハラスメント・性的関係の強要」（24％）だ。「40代半ばの男性上司が会社のノートパソコンで卑猥なサイトを視聴。女性社員が後ろを通るたびに、わざとディスプレーを傾けて画面を見せていた」（36歳・教育）や、「30代の年下上司が深夜や休日にもメール返信を執拗に要求。同期はうつ病で休職中」（49歳・サービス）など、コンプライアンスを無視した“権力型”が目立った。
次いで多かったのが、「備品の私的流用や金銭の横領」（21％）。こちらは一転してあきれるほどセコい。「数年間にわたって会社の備品であるトイレットペーパーを大量に持ち帰って自宅で使用していたことが発覚した。犯人は、40代のパートのおばちゃん。あまりに情けなく、刑事告発する気もうせた」（58歳・製造）や、「災害時用の備蓄食料用品を無断で持ち出し、メルカリで転売。もはや会社を仕入れ先としか思っていない」（55歳・情報通信）といった証言が寄せられた。
◆なぜ不良社員は増殖しているのか？
こうした“セコすぎる泥棒型”とも言える不良社員の増殖を、ITジャーナリストの三上洋氏は次のように分析する。
「現金や商品券の横領など、キャッシュレス化で不正は減ると言われていました。ですが実際は逆。決済サービスが複雑化したことで、レシートのクーポンや割引のポイントを店員が着服し、現金払いの客に適用したことにして差額を抜くといった“新種”が誕生しています。管理対象が増えた結果、皮肉にも不正の間口は広がっています」
ITを企業運営の中核に据えたことで、不正はより巧妙で悪質になっている。今回の調査を見ても、ITインフラを悪用した手口は全体の40％以上に及んだ。なかでも「リモートワークを悪用したサボり・副業の無断実施」（17％）はすさまじい。
「深夜メンテを任された若手SEが、会社のサーバーを使って副業のAI学習にいそしんだ結果、パソコンのGPUは常に100％のフル稼働。おかげで社内は『サーバー重すぎてメールすら開かない』と阿鼻叫喚。発覚して問い詰めると『家のじゃ重くて』と、実家のPCを使っている感覚だった」（49歳・情報通信）
こうした不正が広がる背景にはコロナ禍以降の職場環境の変化がある。甲南大学文学部教授の阿部真大氏は、その要因として組織の“教育力”の低下を指摘した。
◆日本の企業から失われた教育機関としての役割り
「リモートワークの普及で、かつて自然に機能していた『職場の教育機能』が弱まっている点は否めません。以前なら、先輩や上司が雑談や飲み会といったインフォーマルな場において“暗黙のルール”として伝わっていた仕事上の常識の伝達の回路が途切れた今、社則に書かれていないことは『やっていい』と思う若手も見られます。彼らには悪意がない分、タチが悪い」
◆会社を食い物にする“闇落ち社員”が急増
もっとも被害報告が多かったのが、「職権を利用したハラスメント・性的関係の強要」（24％）だ。「40代半ばの男性上司が会社のノートパソコンで卑猥なサイトを視聴。女性社員が後ろを通るたびに、わざとディスプレーを傾けて画面を見せていた」（36歳・教育）や、「30代の年下上司が深夜や休日にもメール返信を執拗に要求。同期はうつ病で休職中」（49歳・サービス）など、コンプライアンスを無視した“権力型”が目立った。
次いで多かったのが、「備品の私的流用や金銭の横領」（21％）。こちらは一転してあきれるほどセコい。「数年間にわたって会社の備品であるトイレットペーパーを大量に持ち帰って自宅で使用していたことが発覚した。犯人は、40代のパートのおばちゃん。あまりに情けなく、刑事告発する気もうせた」（58歳・製造）や、「災害時用の備蓄食料用品を無断で持ち出し、メルカリで転売。もはや会社を仕入れ先としか思っていない」（55歳・情報通信）といった証言が寄せられた。
◆なぜ不良社員は増殖しているのか？
こうした“セコすぎる泥棒型”とも言える不良社員の増殖を、ITジャーナリストの三上洋氏は次のように分析する。
「現金や商品券の横領など、キャッシュレス化で不正は減ると言われていました。ですが実際は逆。決済サービスが複雑化したことで、レシートのクーポンや割引のポイントを店員が着服し、現金払いの客に適用したことにして差額を抜くといった“新種”が誕生しています。管理対象が増えた結果、皮肉にも不正の間口は広がっています」
ITを企業運営の中核に据えたことで、不正はより巧妙で悪質になっている。今回の調査を見ても、ITインフラを悪用した手口は全体の40％以上に及んだ。なかでも「リモートワークを悪用したサボり・副業の無断実施」（17％）はすさまじい。
「深夜メンテを任された若手SEが、会社のサーバーを使って副業のAI学習にいそしんだ結果、パソコンのGPUは常に100％のフル稼働。おかげで社内は『サーバー重すぎてメールすら開かない』と阿鼻叫喚。発覚して問い詰めると『家のじゃ重くて』と、実家のPCを使っている感覚だった」（49歳・情報通信）
こうした不正が広がる背景にはコロナ禍以降の職場環境の変化がある。甲南大学文学部教授の阿部真大氏は、その要因として組織の“教育力”の低下を指摘した。
◆日本の企業から失われた教育機関としての役割り
「リモートワークの普及で、かつて自然に機能していた『職場の教育機能』が弱まっている点は否めません。以前なら、先輩や上司が雑談や飲み会といったインフォーマルな場において“暗黙のルール”として伝わっていた仕事上の常識の伝達の回路が途切れた今、社則に書かれていないことは『やっていい』と思う若手も見られます。彼らには悪意がない分、タチが悪い」