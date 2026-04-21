春が来て、陸上界はトラックシーズンに突入した。

４月１１日には熊本市で、日本グランプリシリーズ第１戦の金栗記念選抜中長距離大会が開催された。箱根駅伝の創始者・金栗四三（かなくりしそう）の名を冠したレースで、打倒青学大を目指す各チームのキーマンたちが、躍動した。（編集委員 近藤雄二）

実業団トップランナーと真っ向勝負

メインイベントとなった男子５０００メートル最終第４組で、闘志あふれる走りを見せたのが、早大の超大型１、２年生コンビだった。

今年の箱根駅伝４区区間賞の鈴木琉胤（るい）（２年）と、昨年の全国高校駅伝１区区間賞の増子（ましこ）陽太（１年、福島・学法石川高）。外国勢を含む実業団のトップランナーに、臆せず挑んだ。

スタート直後から集団前方に陣取った。３番手に増子が、その背後に鈴木がつく。２５００メートル過ぎ、外国勢など３人が不意をついて集団から抜けだし、一時は１０番手付近まで下がったが、そこからしっかり粘った。

増子の先導で前を追い、ラスト２００メートルで鈴木がスパート。鈴木が１３分２０秒６４の自己新で日本人２番手の総合７位に入ると、総合９位の増子は１３分２２秒８７のＵ２０日本新をマークした。

鈴木はルーキーイヤーだった昨季、日本選手権５０００メートルで学生トップの１０位、箱根４区ではイエゴン・ビンセント（東京国際大）の区間記録へ１秒差に迫る日本人歴代トップと大物ぶりを発揮した。ただ、今年３月の１５００メートルと３０００メートルのレースでは、一緒に走った増子に先着を許していた。

「ゆくゆくは１２分台を」

鈴木は「３連敗を阻止したかったのでほっとしています。ちょっと（後ろについて）大人げなかったですけど」と照れ笑いし、「今年は１３分２０秒台を安定して出せるようにして、その中で１３分１０秒台、ゆくゆくは１２分台を狙っていく土台作りをしたい」と語った。

増子は昨年１２月の全国高校駅伝１区で、鈴木の持っていた日本人最高記録を２３秒も上回る２８分２０秒をマークした逸材。同じ１区で２位だった新妻遼己（はるき）（兵庫・西脇工高）、３位の本田桜二郎（鳥取・鳥取城北高）と共に早大入りした、超高校級トリオのリーダー格だ。

その実績通り、大学デビュー戦も快記録で飾ってみせた増子は「Ｕ２０日本記録は自信になった。まだまだ試合はあるので、どこまで記録を伸ばせるか頑張りたい」。豊かな潜在能力は、まったく底知れない。

この日の日本人トップは、今年の箱根で２区４位と好走した早大ＯＢ、山口智規（とものり）（ＳＧホールディングス）の総合４位だった。今季の「早大勢」の躍進を、予感させるレースとなった。

中央大・藤田大智が新主将の意地

５０００メートルでは、第３組に出場した箱根勢も好走した。箱根１区２位だった中大の藤田大智（４年）が１３分２８秒９３、６区区間賞だった創価大の小池莉希（４年）が１３分２９秒０９と、いずれも自己新をマーク。ゴール目前で小池を抜き去った、新主将の藤田は「今季は勝負にこだわりたいので、最後に小池君に勝ち切れたのは大きい。中大は速さはあるが強さが課題。自分が強さを体現できる存在になり、チームを引っ張っていきたい」と誓った。

帝京大・楠岡由浩は１万ｍで優勝

男子１万メートルでは、学生唯一の出場だった帝京大の楠岡由浩（４年）が快走した。

８人出場の少人数レースで、ペースが上がらないと見ると、迷うことなく４０００メートル付近で先頭へ。地元・熊本の熱い声援を背に、独走でハイペースを刻み、最後までトップを守って優勝した。

昨季は全日本大学駅伝２区で区間賞を獲得し、１万メートルでは帝京大初の２７分台を出すなど急成長。しかし、満を持して挑んだ箱根の２区では、６キロ付近で右足底を痛める不運に見舞われ、区間２０位に沈んだ。その影響もあってチームは往路１７位。しかし、復路で驚異の挽回を見せ、９位でシード権をもぎ取った。

「僕のブレーキで苦しくなった中、皆が諦めずにシード権を獲得したことに勇気づけられた。次回は自分がリベンジして過去最高の３位を実現したい。そのためにも、今日、独走で勝ち切れたことは自信になった」

トラックシーズンのプロローグで、確かな存在感を示した箱根のキーマンたち。今後本格化する今季のトラックレースでも、さらに多くの学生ランナーが、大暴れしてくれるのかもしれない。