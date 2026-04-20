MASUの「トワルチェック」が2年ぶり開催　仮縫いとファーストサンプルを展示販売

後藤愼平が手掛ける「エムエーエスユー（M A S U）」の仮縫いを展示販売する企画第4弾「トワルチェック （TOILE CHECK）」が、東京・代々木のTEN10 STUDIOで開催される。期間は4月24日から26日まで。

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2024年3月以来約2年ぶり、最大規模の開催となる第4回では、2024年秋冬コレクションから2026年春夏コレクションの仮縫いとファーストサンプル約150点を展示販売。すべてのトワルには後藤愼平のコメントが添えられる。参加者が希望する落札価格を1000円からシークレットで記入するオークション形式で、会期終了後に最高額を提示した人にアイテムが届けられる。

また、イメージヴィジュアルには、デザイナーのInstagramを通じた募集から選ばれた10人のモデルを起用。撮影は写真家の木村和平が担当した。

◾️トワルチェック

開催期間：2026年4月24日（金）〜4月26日（日）

営業時間：15:00〜20:00

会場：TEN10 STUDIO

所在地：東京都渋谷区代々木3-36-8東高代々木ペアシティB棟 地下1階 001