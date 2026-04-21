日進工具に物色人気集中、ＡＩＤＣ関連で需要捉え２６年３月期営業利益は一転２ケタ増益に

日進工具<6157.T>は大口の買い注文に商いが成立せず、気配値で株価水準を切り上げ、寄り値で一気に９００円台を回復した。切削工具の製造・販売を手掛けるが、超硬小径エンドミルに特化して高度な技術力を商品競争力に反映している。足もとの業績も会社側の想定を上回って好調。２０日取引終了後に２６年３月期業績の上方修正を発表、売上高は従来予想の９１億４０００万円から９４億９４００万円（前の期比１％増）、営業利益は１３億１０００万円から１９億５９００万円（同１１％増）に増額した。これを受けて上値を見込んだ投資マネーが集中した。



営業利益は大幅減益見通しから２ケタの利益成長見通しに変わったことでポジティブサプライズとなった。ＡＩデータセンター分野が活況で半導体向けが大きく伸び全体収益を押し上げた。また、トップライン増加に伴うスケールメリットを享受し、利益採算が向上したことも営業利益が一変した背景となっている。



出所：MINKABU PRESS