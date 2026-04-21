かわいいマスコットやぬいぐるみ全9種！セガプライズ サンリオ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ全9種を紹介します！
セガプライズ サンリオ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年4月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
「サンリオキャラクターズ」のグッズが毎月登場している、セガプライズ。
2026年4月のラインナップとして「マイメロディ」や「クロミ」、「ポムポムプリン」などのかわいいぬいぐるみやマスコットが登場します。
「ゆるかわ」なデザインに癒やされるプライズばかりです☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ プチフェイスマスコット“ポムポムプリン” 〜祝30周年〜
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約6×2×5cm
種類：全6種（あせ、ぽっ、まったり、きらきら、にっこり、ノーマル）
「ポムポムプリン」30周年をお祝いしたプチフェイスマスコット。
「ポムポムプリン」の個性あふれる表情がかわいいプライズです！
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット 〜ポムポムプリン祝30周年〜
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約9×6×10cm
種類：全4種（ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ハンギョドン）
「ポムポムプリン」30周年をお祝いしたマスコット。
「ポムポムプリン」をイメージしたお揃いチェックがポイントです！
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット にこにこ
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約13×6×13cm
種類：全4種（クロミ、シナモロール、マイスウィートピアノ、ウサハナ）
にこにこな表情にほっこりと癒やされるマスコット。
それぞれ異なるポーズをとっているのもポイントです。
ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“マイメロディ” YK学園高等部
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約25×14×28cm
種類：全1種（マイメロディ）
学園ドラマのような世界観を再現した、制服がテーマのデザインです。
「クロミ」と並べると、抱きついたポーズになるぬいぐるみです。
ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“クロミ” YK学園高等部
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約25×14×28cm
種類：全1種（クロミ）
学園ドラマのような制服が似合う「クロミ」のぬいぐるみ。
「マイメロディ」と並べて、ぎゅっと抱きつきポーズで飾るのもおすすめです☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット YK学園高等部Vol.1
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約8×6×10cm
種類：全4種（ハローキティ、シナモロール、キキ、ララ）
学園ドラマのような世界観を再現した、制服がテーマのデザイン。
キャラクター同士で手をつなげるようにスナップボタンがついています☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット YK学園高等部Vol.2
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約8×6×10cm
種類：全4種（ハローキティ、ポチャッコ、マイメロディ、クロミ）
学園ドラマに出てくるような、おしゃれな制服を着た「サンリオキャラクターズ」たち！
スナップボタンで、キャラクターどうしで手をつなげます☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ LLぬいぐるみ“マイメロディ” Spring Color
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約24×18×40cm
種類：全1種（マイメロディ）
ペールトーンのイエローとブルーが春らしい「マイメロディ」の大きなぬいぐるみ。
ブルーの大きなリボン＆乙女チックなイエローのワンピースがとってもキュート☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット Spring Color
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約8×6×10cm
種類：全3種（マイメロディ、クロミ、ハローキティ）
春らしい、ペールトーンのイエローとブルーを組み合わせたコーディネートがおしゃれ！
赤いギンガムチェックのワンポイントもかわいらしい、「マイメロディ」「クロミ」「ハローキティ」のマスコットです。
見ているだけでほっこりと癒やされる、「サンリオキャラクターズ」のゆるかわグッズ！
2026年4月より全国のゲームセンターなどにて順次登場する、セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした。
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