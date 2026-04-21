ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ全9種を紹介します！

セガプライズ サンリオ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年4月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

「サンリオキャラクターズ」のグッズが毎月登場している、セガプライズ。

2026年4月のラインナップとして「マイメロディ」や「クロミ」、「ポムポムプリン」などのかわいいぬいぐるみやマスコットが登場します。

「ゆるかわ」なデザインに癒やされるプライズばかりです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ プチフェイスマスコット“ポムポムプリン” 〜祝30周年〜

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約6×2×5cm

種類：全6種（あせ、ぽっ、まったり、きらきら、にっこり、ノーマル）

「ポムポムプリン」30周年をお祝いしたプチフェイスマスコット。

「ポムポムプリン」の個性あふれる表情がかわいいプライズです！

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット 〜ポムポムプリン祝30周年〜

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約9×6×10cm

種類：全4種（ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ハンギョドン）

「ポムポムプリン」30周年をお祝いしたマスコット。

「ポムポムプリン」をイメージしたお揃いチェックがポイントです！

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット にこにこ

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約13×6×13cm

種類：全4種（クロミ、シナモロール、マイスウィートピアノ、ウサハナ）

にこにこな表情にほっこりと癒やされるマスコット。

それぞれ異なるポーズをとっているのもポイントです。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“マイメロディ” YK学園高等部

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約25×14×28cm

種類：全1種（マイメロディ）

学園ドラマのような世界観を再現した、制服がテーマのデザインです。

「クロミ」と並べると、抱きついたポーズになるぬいぐるみです。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“クロミ” YK学園高等部

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約25×14×28cm

種類：全1種（クロミ）

学園ドラマのような制服が似合う「クロミ」のぬいぐるみ。

「マイメロディ」と並べて、ぎゅっと抱きつきポーズで飾るのもおすすめです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット YK学園高等部Vol.1

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約8×6×10cm

種類：全4種（ハローキティ、シナモロール、キキ、ララ）

学園ドラマのような世界観を再現した、制服がテーマのデザイン。

キャラクター同士で手をつなげるようにスナップボタンがついています☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット YK学園高等部Vol.2

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約8×6×10cm

種類：全4種（ハローキティ、ポチャッコ、マイメロディ、クロミ）

学園ドラマに出てくるような、おしゃれな制服を着た「サンリオキャラクターズ」たち！

スナップボタンで、キャラクターどうしで手をつなげます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ LLぬいぐるみ“マイメロディ” Spring Color

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約24×18×40cm

種類：全1種（マイメロディ）

ペールトーンのイエローとブルーが春らしい「マイメロディ」の大きなぬいぐるみ。

ブルーの大きなリボン＆乙女チックなイエローのワンピースがとってもキュート☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット Spring Color

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約8×6×10cm

種類：全3種（マイメロディ、クロミ、ハローキティ）

春らしい、ペールトーンのイエローとブルーを組み合わせたコーディネートがおしゃれ！

赤いギンガムチェックのワンポイントもかわいらしい、「マイメロディ」「クロミ」「ハローキティ」のマスコットです。

見ているだけでほっこりと癒やされる、「サンリオキャラクターズ」のゆるかわグッズ！

2026年4月より全国のゲームセンターなどにて順次登場する、セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした。

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