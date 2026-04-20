東海地方はきょうは雲が多く、所々で雨が降るでしょう。

【写真を見る】三重･南部で雨予想 夜は愛知･岐阜でも所々で雨 水曜にかけ黄砂にも注意を 愛知･岐阜･三重の天気予報（4/20 昼）

正午前の名古屋市内は、雲は出ていますが、朝から晴れ間が広がっています。名古屋では午前8時ごろに気温が20℃を超え、この時間は汗ばむ陽気になっています。

きょうの午後は雲が広がりやすいでしょう。三重県南部を中心に雨の降る所があり、愛知県や岐阜県でも夜は所々で雨が降る見込みです。



予想最高気温は名古屋や岐阜で25℃と、夏日になる所があるでしょう。津や尾鷲は20℃の予想で、雨が降ると空気がヒンヤリと感じられそうです。

黄砂飛来の予想も… 木曜や金曜は広く雨

【週間予報】

あす火曜日は次第に日差しが戻り、風が強まるでしょう。あさって水曜日にかけては、黄砂が飛来する予想です。



洗濯物や車への黄砂の付着にはご注意ください。木曜日や金曜日は、広く雨が降るでしょう。週末は、日曜日を中心にお出かけ日和になりそうです。来週にかけて、晴れる日を中心に汗ばむ暑さになるでしょう。