ＪＲＡは４月２０日、現地時間５月２日に行われるケンタッキーダービー・Ｇ１（チャーチルダウンズ競馬場、ダート２０００メートル）で海外馬券発売を行うことを発表した。発走時刻は日本時間５月３日（日）の午前７時５７分。

発売方法はネット馬券（即ＰＡＴ、Ａ―ＰＡＴ）で５月２日午前７時から発走予定時刻の２分前まで。ＵＭＡＣＡ（競馬場、ウインズなど）は同２日の各事業所の発売開始時刻から営業終了時刻まで。式別は単勝、複勝、馬連、ワイド、馬単、３連複、３連単。枠連とＷＩＮ５は発売しない。

日本からはデビューから３連勝中のダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）と、ＵＡＥダービーを制したワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）の２頭が参戦する予定。ダノンバーボンには西村淳也騎手＝栗東・フリー＝、ワンダーディーンには坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が騎乗する。

これまで同レースに日本調教馬は１０頭が出走し、最高着順は２０２４年のフォーエバーヤングの３着となっている。