キャブスが初戦を完勝で飾る…ミッチェル32得点、ハーデンはダブルダブルの活躍でラプターズを圧倒

4月19日（現地時間18日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」が開幕。イースタン・カンファレンスは、4位のクリーブランド・キャバリアーズと5位のトロント・ラプターズの対戦でプレーオフの口火を切った。

キャブスは、ディーン・ウェイド、エバン・モーブリー、ジャレット・アレン、ドノバン・ミッチェル、ジェームズ・ハーデンが先発。一方、ラプターズはハムストリングの負傷で欠場となったイマニュエル・クイックリーに代わり、ジャマル・シャッドがブランドン・イングラム、スコッティ・バーンズ、ヤコブ・パートル、RJ・バレットとともにスターターに名を連ねた。

試合序盤から激しく点を取り合う展開となる。キャブスはミッチェルとハーデンを中心に得点を重ね、35－31と4点リードで第1クォーターを終えた。第2クォーターでも拮抗した展開が続くなか、ハーデンが8得点3アシストをマークする活躍を見せ、61－54とリードを7点に広げて試合を折り返した。

後半開始直後、キャブスはミッチェルのフリースローをきっかけにして9－0のランを炸裂させ、リードを一気に広げることに成功する。その後は一度も主導権を渡さず安定した試合運びを披露し、126－113で大事な初戦を制した。







キャブスはミッチェルが32得点2スティール、マックス・ストゥルースが24得点をマーク。ハーデンが22得点10アシストでダブルダブルを達成した。敗れたラプターズは、バレットが24得点、バーンズが21得点7アシストを記録している。

キャブスとラプターズの1回戦第2試合は、21日（同20日）に予定されている。

■試合結果



クリーブランド・キャバリアーズ 126－113 トロント・ラプターズ



CLE｜35｜26｜36｜29｜＝126



TOR｜31｜23｜22｜37｜＝113

【動画】キャブスvsラプターズのハイライト！