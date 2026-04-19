【皐月賞／馬場情報】今年も“超高速”のCコース開催　絶好調枠＋持ち時計ありのドンピシャ特注馬に要注意

第86回皐月賞（GI、芝2000m）が行われる中山競馬場の馬場情報が19日、JRAより発表された。中山は芝・ダートともに「良」でスタート。

芝のクッション値は「9.8／標準」、芝の含水率はゴール前10.3％、4コーナー9.8％と計測された。

■Cコース替わりで差しも届く傾向あり

先週末と今週水・木曜に降雨があり、中山芝の馬場悪化が懸念されたが、土曜は芝のクッション値「9.6／標準」。昨年の「10.3／やや硬め」に及ばないものの、良好なコンディション。

今週Cコース替わりの中山芝で、土曜中山7R・4歳上1勝クラス（サンライズバブル）は芝2000m1分58秒1。昨年土曜日に行われた同条件より0秒3速く、今年も高速決着が予想される。ただ内有利とは言えず、1000m通過59秒9ながら勝ち馬は7枠から好位を追走し、2着馬は8枠から馬場の中を突いて、3着馬は外から追い上げた馬で差しも届く傾向がある。

土曜の枠順別では障害を含めた5鞍で6枠が3勝2着1回と最も成績が良く、7枠も1勝、8枠も2連対と健闘していた。ちなみにCコースで行われた昨年の勝ち馬ミュージアムマイルは6枠11番で4角10番手から差し切っている。

今年皐月賞で6枠を引いたのはパントルナイーフとグリーンエナジー。特に1分59秒3の持ち時計があり、傾向にドンピシャのグリーンエナジーは有力と言えそうだ。

26年（皐月賞当日日曜）

┗ゴール前＝芝10.3％｜ダ4.6％

┗4コーナー＝芝9.8％｜ダ4.1％

芝のクッション値＝9.8［標準］

25年（ミュージアムマイル）

含水率

┗ゴール前＝芝10.8％｜ダ2.2％

┗4コーナー＝芝10.7％｜ダ2.7％

芝のクッション値＝10.6［やや硬め］

24年（ジャスティンミラノ）

含水率

┗ゴール前＝芝12.4％｜ダ5.7％

┗4コーナー＝芝14.1％｜ダ5.9％

芝のクッション値＝9.6［標準］