大阪の公立校で多発する学級崩壊。職員室での土下座強要、「いじめの証拠」を握りつぶされることも…“異常事態”に歯止めがかからない実態

大阪の公立校で多発する学級崩壊。職員室での土下座強要、「いじめの証拠」を握りつぶされることも…“異常事態”に歯止めがかからない実態