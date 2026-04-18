シンプルなデザインと使いやすさに定評のある無印良品。今回は、数あるアイテムから本当に使いやすいと太鼓判を押された「収納グッズ」を5つピックアップします。無印良品を長年愛用している整理収納アドバイザーの中山真由美さんが「選ばれる理由」を解説します。

欲しいものが「必ず見つかる」安心感

じつは無印良品が西友のプライベートブランドだった頃から愛用しているという中山さん。

【写真】配線をすっきりまとめられる収納ボックス

「コンビニや海外でも購入できて、どこに行っても同じ品質、同じ世界観があるという安心感がありますね。サイズや色の展開も豊富で、自分仕様にアレンジが効くのもうれしいポイントです」（中山真由美さん、以下同）

（1）フタとしてはもちろん台車のようにも使える

無印良品の『再生ポリプロピレン入りファイルボックススタンダード用キャスターもつけられるフタ』は、『再生ポリプロピレン入りファイルボックス』用のフタです。別売りのキャスターを組み合わせて、台車のように使ってもOK。

「わが家では配線を『スチールタップ収納箱フラップ式』に収納し、こちらのフタとキャスターの上にのせて活用しています」

・再生ポリプロピレン入りファイルボックス スタンダード用 キャスターもつけられるフタ 幅15cm用 33×16×高さ3.5cm ￥490

（2）雑貨、文具、コスメ…細かいものの収納に最適

『再生ポリプロピレン入りファイルボックス』は、スタッキング可能で、サイズ展開が豊富なファイルボックスシリーズ。

「高さが低いハーフサイズは、入れているものが埋もれないので、中身を確認しやすくてお気に入りです」

・再生ポリプロピレン入りファイルボックス スタンダードタイプ ワイド 1／2 約32×15×高さ12cm ￥590

（3）シンプルで圧倒的に使いやすい

『スチールタップ収納箱フラップ式』は、配線をすっきりまとめられる優れもの。

「フタの上はスマートウォッチの充電スペースにしています。磁石クリップでコードをまとめて絡まりを防止。わが家はホワイトグレーを愛用中」

・スチールタップ収納箱フラップ式 ダークグレー 約10×32×高さ14cm ￥1690

（4）やわらかいのに自立する絶妙な素材感がたまらない！

『持ち運べるフェルトファイルボックス』は、持ち手つきのフェルト製収納バッグ。

「来客用スリッパ入れや紙袋のストックをまとめたりと、何個も欲しくなります。空間になじむカラーも優秀！」

・持ち運べるフェルトファイルボックス ダークグレー 約15×32×高さ24cm ￥1290

（5）センスがなくてもおしゃれに見せてくれる収納グッズ

『ウォーターヒヤシンス持ち手付 オーバルバスケット 小』は、水草を手編みしてつくられたバスケット。

「ソファ回りで散らかりがちなものを、これに全部まとめています。部屋になじむので、見せる収納にぴったり」

・ウォーターヒヤシンス持ち手付 オーバルバスケット 小 約18.5×37×高さ16cm ￥1490

※この特集で紹介したアイテムは、取材時に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください

※サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています