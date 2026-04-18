中日今季4度目の3連敗で借金“ワースト10”に衝撃広がる 阪神戦5連敗 移籍後初登板の杉浦がつかまる「いきなり勝ちパは…」 「バントもしっかり」
借金10と厳しい戦いが続く井上監督（C）産経新聞社
中日は4月18日に行われた阪神戦（甲子園）に3ー4と惜敗、3連敗で借金は今季ワーストの10まで膨らんだ。
ゲームはめまぐるしく動いた。取っては取られのシーソーゲーム。
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3−2と1点リードの7回に登板したのは日本ハムから金銭トレードで移籍してきた杉浦稔大だった。
先頭の近本光司から一死を奪うも、2番の中野拓夢に右翼線に安打を許し、ランナーを出すとこの日、一死一塁で当たっている森下翔太に右中間に適時二塁打を許し3−3の同点とされる。
尚も二死一、三塁のピンチに6番の木浪聖也に右翼線に適時打を浴び、3−4と逆転される。
9回も二死一、二塁と一打逆転の形を作るも4番の細川成也が空振り三振に倒れ、ゲームセット。
3−4と敗れ、借金は今季最多の10まで膨らんだ。試合中には好調な福永裕基がファウルフライを追い、カメラマン席に飛び込み、担架で搬送されるというアクシデントもあった。
どうにもかみ合わない戦いぶりにはファンの間からも嘆きの声が止まらない。
1点差の緊迫の場面で杉浦を投入したことには「いきなり勝ちパは…」「慣れない場面だったので仕方がない」「バントもしっかり」など要所でバントが決められず、走者を進められなかった場面もあったことで、改めて凡事徹底を求める声も上がっていた。
明るい材料もあった。「7番・右翼」で今季初出場の鵜飼航丞は今季1号2ランを含む3安打の猛打賞。打線を組み替えた効果が出たとあって、粘り強く戦うことが求められている。
明日の先発は若きエース、高橋宏斗、阪神打線の勢いを止められるか。注目となりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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