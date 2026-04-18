中日今季4度目の3連敗で借金“ワースト10”に衝撃広がる　阪神戦5連敗　移籍後初登板の杉浦がつかまる「いきなり勝ちパは…」 「バントもしっかり」

借金10と厳しい戦いが続く井上監督（C）産経新聞社

中日は4月18日に行われた阪神戦（甲子園）に3ー4と惜敗、3連敗で借金は今季ワーストの10まで膨らんだ。

ゲームはめまぐるしく動いた。取っては取られのシーソーゲーム。

【動画】中日鵜飼は3年ぶりのアーチ、長打力に期待がかかる

3−2と1点リードの7回に登板したのは日本ハムから金銭トレードで移籍してきた杉浦稔大だった。

先頭の近本光司から一死を奪うも、2番の中野拓夢に右翼線に安打を許し、ランナーを出すとこの日、一死一塁で当たっている森下翔太に右中間に適時二塁打を許し3−3の同点とされる。

尚も二死一、三塁のピンチに6番の木浪聖也に右翼線に適時打を浴び、3−4と逆転される。

9回も二死一、二塁と一打逆転の形を作るも4番の細川成也が空振り三振に倒れ、ゲームセット。

3−4と敗れ、借金は今季最多の10まで膨らんだ。試合中には好調な福永裕基がファウルフライを追い、カメラマン席に飛び込み、担架で搬送されるというアクシデントもあった。