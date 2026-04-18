乃木坂46・遠藤さくら、“お嬢様スタイル”で会場メロメロ 可憐な姿に悲鳴も
アイドルグループ・乃木坂46の遠藤さくらが18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【全身ショット】メロメロ…“お嬢様スタイル”で登場した遠藤さくら
遠藤は1st SHOW内「evelyn」のステージに、白のふんわりワンピースに淡い黄色のカーディガンを羽織ったお嬢様スタイルで登場。その可憐な姿に、登場と同時に会場から歓声が上がった。ステージトップでは、かばんに口づけする仕草も見せ、観客を魅了した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【全身ショット】メロメロ…“お嬢様スタイル”で登場した遠藤さくら
遠藤は1st SHOW内「evelyn」のステージに、白のふんわりワンピースに淡い黄色のカーディガンを羽織ったお嬢様スタイルで登場。その可憐な姿に、登場と同時に会場から歓声が上がった。ステージトップでは、かばんに口づけする仕草も見せ、観客を魅了した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。