「チップスター」発売50周年　橋本環奈さん案内人として各年代振り返り感謝伝えるTVCM放映　50周年記念パッケージも発売

ヤマザキビスケットは、日本初の成型ポテトチップス「チップスター」が1976年の発売から50周年を迎えたことを記念して各種プロモーションとキャンペーンを実施し、生活者に感謝を伝えるとともに需要を喚起していく。

3月30日には、橋本環奈さんを継続起用した新TVCM「ありがとう チップスター50周年篇」を放映開始した。

同CMは「うすしお味」の赤いパッケージから橋本環奈さんが元気よく飛び出し、案内人として、1970年代・1990年代・2020年代の各年代で親しまれてきた「チップスター」とその風景を振り返り多くの人に愛され支えられてきた感謝を伝える内容。

4月に加えて7月にもTV集中スポットを実施する。

店頭に向けては、50周年ロゴをつけたキャンペーンパッケージを4月から発売開始。

「プレミアムチップスター海老」シリーズは橋本環奈さんの特別パッケージで50周年を彩る。

チップスターを購入したレシート画像で WEB 応募すると、抽選でオリジナルリュックやオリジナル水筒が累計2000人に当たるキャンペーンも6月30日まで実施している。

商品施策としては4月6日に「瀬戸内レモン味」を新発売した。

同商品は、ヤマザキビスケット公式Xで4種類の味から食べたい味の投票を呼びかけたところ2万件を超える回答が寄せられ1位に選ばれたもの。

瀬戸内産レモンの果汁パウダーを使用し「レモンの爽やかな風味と酸味が合わさった初夏にぴったりな味わいに仕上げた」（ヤマザキビスケット）という。

「チップスター」の名称は「ポテトチップスで人気ナンバーワンのスターになるように」 という願いを込めて、開発段階から社内で呼ばれていた愛称が由来。

「七夕」には星に願い事をすることから、7月7日を「チップスターの日」として記念日登録した（日本記念日協会認定）。

今後「チップスターの日」を盛り上げ、「チップスター」が今後も長く愛され続けてほしいという願いを込めて、歴史あるところとのコラボやインフルエンサータイアップなど様々な企画を予定している。

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