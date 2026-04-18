ブラック校則を守らせる先生は有能なのか「校則は生徒と教師を分断する装置」と元公立中の校長が荒れた中学校で校則を無くした理由

校則が生徒と教師を「分断する装置」だと語るのは、世田谷区立桜丘中学校で校則を全廃した元校長・西郷孝彦氏だ。合理的な説明ができないルールを押しつけることで、先生も生徒も疲弊していく--。その悪循環を断ち切るために、現場の教師にはいったい何ができるのだろうか？ 大阪市立中学校で教師として働き、現在はスクールカウンセラーとして活動する宝上真弓氏が話を聞いた。

【写真】世田谷区立桜丘中学校元校長の西郷孝彦氏

本記事は書籍『公教育をあきらめるな！』を一部抜粋・再構成したものです。

校則が生徒と教師を分断する

西郷 学校の先生たち自身も理由が分からない校則を生徒に守らせようとして疲弊していくんだよね。合理的な説明ができない校則が先生と生徒を分断させているんだ。自分の言うことを聞くかどうかの試金石になって、守らせている先生が能力の高い先生だという評価になる。

僕が校則をなくしていったのも、そういう分断の装置をなくしていきたかったからだよ。本当にくだらない。頭髪も服装も勉強とは関係ないし、誰かに迷惑をかけているわけでもない。先生たちももっと大事なことに時間を割けるようにするべきじゃない？そうしたら子どもたちもさらに心を開いて信頼してくれる。そこに行く前に校則が障壁になっていたら、校則をなくしちゃえばいいんだよ。

宝上 私が子どもたちの前で自然体でいられるかどうかというのはすごく大事なことなので、校則を守れていなくても、私がダメな先生と思われようが何だろうが、この子たちと楽しくやれればいいんだっていうふうに思えれば良かったんだろうけど。

私が私でいられない要因の一つとして校則は確かにあったと思う。とにかく守らせなきゃいけない、きっちりさせなきゃいけない。規則遵守と自分の思いが絡まって、やっぱり自然体でいられなかった。

西郷 難しいよね。そういう「学校とは、教師とはこうあるべき」という組織の中で一人だけ自然体というのは（笑）。

宝上 でも先生は自然体だったんでしょう？

西郷 そうだね。だから、それは自然体というか、「こうあるべき論」に対する反発っていうかね。聞いていると大正西中学校は典型的な荒れた中学校だったんだね。桜丘中学校もそういう学校だったし、今でもそういうところはたくさんある。

そういう「荒れた」学校に招かれて校則をなくした講演をするんだけど、話し終わると決まって、いろんな、特に若い先生が寄って来てさ、「西郷先生の言われるとおりだと思うんだけど、この学校で、自分の立場としていったい何ができますか」という質問をよく受けるのね。

校長じゃないから学校全体を変えることは難しいかもしれないけど、自分のやりたいこと、やりたい方法があるんなら、それを一人でやればいいよって伝えるんだ。人から何を言われようが、自分がそうしたいんであれば、そうすればいい。

頑張ってやっていれば必ず、今までそう思っていても言えなかった人が他にもいて、「私も実はそのやり方に賛成でした」って言う人が出て来る。だから、まずは自分だけでもやってみりゃいい。何と言っても子どもに自分でも理不尽だと思っていることを押しつけているのは、子どもの心に悪いだけでなく自分の心にも悪いことだと思う。

宝上 教師自身も、もやもやしていると見透かされますね。

西郷 桜丘中学校に大阪から転校してきた女の子が一人いてね、何か、怯えておどおどしていたんだよ。ダブルの子でさ、生まれつき髪の毛が茶色いんだよ。大阪時代に黒く染めろとまでは言われなかったらしいんだけど、やっぱり髪の毛の色のことで肩身が狭かったらしいんだ。うちの中学ではもうそんな思いはしなくていいので、そこから変わっていったけれどね。

宝上 文部科学省が生徒指導提要という生徒指導に関する理論や考え方、指導方法などをまとめたものを最近改訂して、何かそこに「校則について柔軟に運用すべし」みたいなのが書いてあったんです。

ああ、これって西郷先生の学校が話題になったり、ブラック校則の問題が指摘されたりして変わってきたのかと思ったんです。高校に進学したら校則がゆるいのが許されるのは進学校が多くて、それは自分で考えられる子たちだから自由にしていいんだとか、そんな意見があるんですが、どうなんでしょう。

西郷 ニワトリと卵だよ。自由だから勉強できるのか、勉強ができる学校だから自由なのか因果関係は分かんないけどね。自由だと言われる学校では「勉強ができる」ということが、一種の免罪符になっているんだね。

若い人に人気があるひろゆきという人の考えと同じで、新自由主義的な能力主義の免罪符。この子たちは勉強ができるという能力があるから自由にしていいというおかしな特権だよ。勉強ができると言ってもいわゆる偏差値学力でしかなくて、ペーパーテストができる特権として自由が与えられている。おかしな話だよね。

いかにして校則をなくしていったのか

宝上 生徒と良い関係を築きたいのに校則がむしろ分断を招いている。それで西郷先生は校則をなくしていくわけですけど、具体的にどのようにされたんですか。教育委員会は何も言ってこなかったんですか。

西郷 教育委員会に相談する必要はない。校則については校長が決定権者だから。それでも校則がすべてなくなるまでには4年という十分な時間をかけている。本当に自由にしたらどうなるのか、教員はみんな恐れているんだよね。

1回経験すれば安心するんだけどさ、校則のない学校を先生たちは経験していないからね。桜丘中学校はなくしても大丈夫だということを実証したわけだから、先駆者としての意味はあったと思うけどね。

宝上 桜丘中学校の中でも、反発してくる子とか、自由にして反抗に拍車がかかる子とかいなかったですか。

西郷 元々、桜丘中学校って大変な学校だったんだ。本当に荒れていて、異動の時期になると、先生たちは桜丘中学校には異動したくないってみんな言っていたの。

実際、隣の中学校で副校長（教頭）をしていた時、異動の話が出る1月頃の会議で集まった副校長は異口同音に桜丘中学校には異動したくないと言っていた。その学校にいた優しい英語の先生も桜丘中学校に異動したら、心を病んでしまって1年で退職してしまった。

ただ僕は若い頃に、大正西中学校じゃないけど、そういう荒れた学校も経験していたから、いくら教員が力で抑えたってダメだと分かっていたからね。どうすれば学校が落ち着くのか、言わばノウハウを知っていたんだよ。そして、その方法でやって見せるというのが僕の方針。

初めは、子どもたちも校則がないことに懐疑的で、そんなはずはないだろうと「試し行動」をするんだ。わざとヘンテコな格好をしてきたり、授業中にスマホのゲームをしてみたり。でも、やっぱり何も叱られないと分かると、安心して自然体に戻る。そうして教員との信頼関係が構築されてきた。

宝上 校則をなくすことを実現するためには先生方の協力も必要だったと思うんですけど、どういうふうに理解者というか、仲間のスタッフのような方を集められたんでしょうか。

西郷 教育委員会へは、異動での配属は新規採用をお願いしますって伝えていた。まっさらでフレッシュな人。固定観念、いわゆる変なマインドセットがない教員に僕が桜丘中学校のやり方を教えていく方法を取っていた。

それでも最初は、生徒との関係作りでつまずくこともあるんだけど、実はそうやって悩んでいる先生の方が、最終的には成長するんだよね。だから、1年間教員をやってみてね、「僕はもう力ないから辞めます」とか言う先生ほど、ばーんって伸びるの。

子どもが悪いとか、家庭が悪いとか言っている人は伸びない。「もう無理だから、辞めていいですか？」って言ってくる先生がいたら、その先生のことを「べたぼめ」してあげる。「いろいろな先生をたくさん見て来たけど、あなたは絶対伸びるよ。いい先生になる」って。

宝上 泣ける（笑）。

西郷 じゃ、もう1年やってみようかとなって。いや、本当に伸びるんです。すばらしい先生になります。あと、桜丘中学校の生活指導主任というのが体育会系の超怖い先生だった。僕、たまたまその怖い先生のお姉ちゃんを教えていたことがあってね。国立の千葉大学って難しい学校の建築科に進んだ優秀な頭のいい子だった。弟はというと、全然勉強はできなかった。サッカーばっかりやっていた。やんちゃで先生に迷惑ばかりかけていた子だったけど、心根はとてもいい子でみんなにかわいがられていた。

体育会系の大学を卒業して教員を目指したんだけど、7回も教員試験に落ちて。8年間も就職留年してやっと受かって配属されたのが桜丘中学校だったんだ。

サッカー命だから、スポーツの世界しか知らないんだよ、その先生。だから、当然、体育会系のノリでガガガガガガッと怒るんだよ。よく生徒と喧嘩して投げ飛ばしちゃったりした。いわゆる体罰になるのかな。そういうのの後が大変なんだよ。よし、じゃ、教育委員会に謝りに行くから背広着て来いって、一緒に行っては、私の監督不足ですいませんって3回ぐらい謝りに行ったかなぁ。

その生活指導主任が強く言うと、他の先生は反対でも渋々言うこと聞くんだよ。その先生が意見を言うと、絶対、他の先生から文句出ない。だから、あえてその先生といつも話をしていたんだ。学校の校則について、何で靴下は白なんだ？ 紺はダメなのか？ とか。

宝上 生活指導の先生とですか。

学級崩壊への不安

西郷 そう。じゃ、紺でもいいですとなって、それで、その先生がだんだんだんだん変わっていくわけ。それまで生徒を投げ飛ばしちゃうような怖い先生が僕といろいろ話し合っていくうちに、確かに筋が通らない校則があるって、だんだんゆるくなって、最後は、じゃ全部なくしましょうって。実はその怖い先生が校則全部なくすって言い出したんだ。僕が言ったんじゃない。

宝上 その先生、本当にどんなふうに心境が変わっていったんでしょう。だってね、最初は本当にバリバリに管理をしていたのに。

西郷 それね、たまたま僕がその先生のお姉ちゃんや本人を中学生の時から知っているから。そういう関係性があったからだよ。

宝上 信頼関係。

西郷 そう。ずーっと知っているから。さっき話した家庭訪問と同じで、家族ぐるみで知っているんだよ。それでの信頼関係もあった。でも、その先生が偉いのは、校則の代わりに「心得」というものを作ったんだよ。校則は全部なくすけど、この三つは心得として残したいんですって彼が作ってきた。

それが、



1「礼儀を大切にする」、

2「出会いを大切にする」、

3「自分を大切にする」というもの。

宝上 学級崩壊への不安というか。いつか生徒のみんなが言うこと聞いてくれなくなるんじゃないか、それが怖いという話を他の先生方から聞く時があって。私も何かその気持ちは分からんでもないというか、そうやって2年目とかは、どきどきしながらやっていた気がするんです。

西郷 それ、よくそういう人いるね。子育てでもそう思っている人がいる。自分の子どもを育てていて怖い、いつ不良になっちゃうんじゃないか、いつ何か悪いことするんじゃないかって。同じだろうね。

でも、そもそも自分が子どもだったり、生徒だった時に、先生の言うことを仰ぎ見て聞いた？ 僕なんか聞いたこともなかったな。むしろ先生の世話をしてあげなきゃと思っていた。同じように僕が教員になってみたら、僕よりずっと優秀な生徒がいる。頭はいいわ、人格的にも僕より優れている子が。そんな優秀な生徒が僕の言うことを聞くわけない。

宝上 それと通じるんですけど、私、中1から中3までの各担任を初めて持った時に、だんだん、あ、子どものことを頼りにすればいいんだと思うようになったんですよ。子どもたちって助けてくれるんだなと。

私は、やんちゃな子たちを前に基本、日々奮闘をしているんです。クラスの他の子たちはその私の姿ごと見てくれていて、やんちゃな子たちを排除するわけではなく、子ども同士の関係性の中で、結びつき合って、認め合って、結果、クラスでの結びつきによって、私の奮闘が減っていくといった形で。

西郷 僕ね、もう何しろ教室に行くのが楽しくて、言うことを聞くとか、そんなこと考えたこともない。聞かないのが当たり前で、別に聞かなくても子どもたちのいる教室に行く自分が楽しいんだもん。人間なんだから、嫌な人の言うことなんか聞くわけない。自分が楽しいというのが優先で、もうそれだけなんだよ。

宝上 先生、やっぱり自然体なんじゃないですか。

西郷 そうだね。僕は小さい頃は、本を読んだり機械をいじるのが好きで、だいたい一人でいることが多かった。だから人と話をしたり人の面倒を見るとか、そういう経験ってないんだよ。それが教師になってできるようになったのが単純にうれしい。

宝上 特に生徒との関係とかで上手くいかなかったことってありますか。

西郷 気が合わない。理由なく気が合わない。それはあるよ。

宝上 私は何かなせばなるみたいな、どこかで傲慢なところがたぶんあって、生徒全員と対話できるようになりたいと思っていました。

西郷 それは理想だけど、無理だと思う。そこも自然体でいいと思う。

宝上 それは生徒に対してだけでなく、教師同士の関係でも同じような感じですか。職場なんかでどうしても合わないって人間関係があって、人間関係で結構左右されるところがあるじゃないですか。生徒に対していかに自然体でいられるかが大事で、信念を貫いていきたいと思うけれども、それをさせない空気、同調圧力がある。行く手を阻まれる。

そういう人がいた場合に西郷先生はどういうふうにそれに対処されてきたのか、うかがいたいです。

西郷 人間の面白いところだけどさ。評判の悪い先生が異動してきて、僕も最初、「何だいこの先生は！」と思ったりするんだけど、心を割っていろいろ話し合ったり、一緒に仕事している間に、実はすごくいい先生だったというケースがよくあります。逆に最初は、人当たりが良くて、いい先生だと思っていた人が実はとんでもない人だったりする。だから、そこは見た目や前任校の評価だけで決めない。

でもやはり問題があって、とことん話し合って、それでも何も変わらないという人は環境を変えてもらう。具体的な行動としては、僕がもうあきらめた人は異動してもらう。それは僕の教育方針には合わないから。もっと自分に合った場所に移って活躍してくださいという言い方で励ましながら異動してもらう。

構成／木村元彦

公教育をあきらめるな！

西郷孝彦 宝上真弓 木村元彦

2026/3/17

1,133円（税込）

272ページ

ISBN： 978-4087214031

校則や定期テスト、宿題などを廃止して、東京都世田谷区立桜丘中学校を改革した伝説の校長・西郷孝彦。

その存在を知り衝撃を受けた宝上真弓は、すくさま西郷を訪ねる。以前、大阪の公立中学校で教師をし、生徒・学校との関係、教師としてのあり方、そして子育てに苦悩していた経験があったからだ。

生徒を縛りつける理不尽な校則、点数や数字だけで下される評価、意義を見いだせない勉強、その息苦しさからのいじめ・不登校、格差・分断の進む教育の現状…。

厳しさを増す公教育の現場での宝上の悩みは、現代の教師・親の多くが感じているものではないだろうか。この二人の問答を通して、今必要な公教育のあり方を探る。

この二人に加え、松井一郎大阪市長(当時)がコロナ禍に「緊急事態宣言が出されたら大阪市立の全小中学校でオンライン授業を行う」と突然発表したことにただ一人抗議した、大阪市立木川南小学校の元校長・久保敬、『崩壊する日本の公教育』の著者・鈴木大裕、ジャーナリストの木村元彦による大阪の公教育の問題点を追及した特別座談会も収録。