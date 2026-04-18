【トミカ No.94 光岡 M55（通常仕様・初回特別仕様）】 4月18日 発売 価格:各594円 【トミカプレミアム 08 フェラーリ 512 TR（通常仕様・発売記念仕様）】 4月18日 発売 価格:各990円

毎月第3土曜日に発売されるトミカ新車インプレッションをお届けするこの連載企画、今回は2026年4月の新車からトミカ「No.94 光岡 M55」トミカプレミアム「08 フェラーリ 512 TR」を取り上げていきたいと思います。

【2026年4月のトミカたち】

2F：No.94 光岡 M55／1F：08 フェラーリ 512 TR

4月は定番トミカとして「No.84 カルピスR ボトルカー」「No.94 光岡 M55」が発売となります。

「No.84 カルピスR ボトルカー」は誰もが一度は飲んだことのある乳酸菌飲料のカルピスを積んで走るトラックです。ホワイトの車体にブルーのカルピスのロゴをさわやかにあしらい、1920年代から使われている「初恋の味」というキャッチフレーズがピッタリな甘酸っぱい風味をさわやかに表現しています。カルピスを飲むときにそばに置いておきたい一台です！

「No.94 光岡 M55」は日本の光岡自動車が創業55周年を記念して開発した1970年代のアメリカンマッスルカーを彷彿とさせるレトロオマージュなボディーワークを纏ったクルマです。ベース車両はホンダのシビック。2025年に限定100台を発売開始して即完売（2026年は250台限定）するほど大人気のクルマです。

【2026年4月の定番トミカの新車】

No.84 カルピスR ボトルカー

No.94 光岡 M55

トミカプレミアム「08 フェラーリ 512 TR」はイタリアのフェラーリから1991年に登場した512TRは有名なテスタロッサの改良型で、5リッター・12気筒でTRはテスタロッサを意味します。テスタロッサの面影を全身に色濃く残しつつ時代の進化を取り入れてさらに洗練されたデザインになったそのスタイルは一目でフェラーリを認識させます。

【2026年4月のトミカプレミアムの新車】

08 フェラーリ 512 TR

タカラトミーが展開するトミカは“子供の手のひらに収まるサイズのミニカー”というコンセプトを掲げ1970年に誕生しました。ボディの素材にはダイキャストを使用し、手に取った時のずっしり感と実車同様の静電焼付方式による美しくも強固な塗装が施されたトミカは手の中で格別の存在感を放つ存在として55年目を迎え累計10億台を突破！およそ1.8秒に1台売れている計算です。

軽く押すだけでするするっとよく走る走行性能やクルマによってはサスペンションやドアの開閉等のアクションも持っています。手ごろな価格でもあることからファンも多く、物心つく前から触れている方も多いのではないでしょうか。

なお、本記事で使用しているトミカはサンプル品の場合があり、他にトミカタウンシリーズなどのトミカ関連商品からいくつか組み合わせて撮影しています。

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「トミカ新車インプレッション202年4月」レビュー目次

▼今月発売のトミカをご紹介！

▼No.94 光岡 M55

▼08 フェラーリ 512 TR

【トミカ「光岡 M55」「フェラーリ 512 TR」【トミカ新車開封 2026年4月】】

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