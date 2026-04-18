「日本は息苦しい国だ」そう語り、日本を離れる選択をした在日中国人のツイートが共感を呼び、バズった。その一方で、「日本はいい国だ。家族で住み続けたい」と語る在日中国人もいる。同じ日本に暮らしながら、なぜここまで評価が分かれるのか。日本で暮らす外国人の数は、10年以上過去最多を更新し続け、2025年には412万人を超えた。日本を離れる人と、日本を選ぶ人――その分岐点にあるものとは何か？（日中福祉プランニング代表 王 青）

「日本は息苦しい」「豊かな国ではなくなった」のに、なぜ在日中国人が増えるのか？

先日、出入国在留管理庁は、2025年末時点の在留外国人が412万5395人となり、4年連続で過去最多を更新したと発表した。400万人を超えたのは初めてで、前年同期に比べ35万6418人、9.5％の増加となった。出身国・地域別では中国が93万428人で最も多く、ベトナム、韓国が続く。

日本経済の先行きには、明るい材料が多いとは言い難い。かつて世界2位だったGDPは順位を落とし、IT・デジタル分野の遅れもたびたび指摘される。少子高齢化と人手不足は深刻で、円安と物価高の中で実質賃金の伸び悩みも続く。「日本は貧しくなった」との見方も珍しくない。

それでも、日本に住む外国人、とりわけ中国人は増え続けている。なぜなのだろうか。

前編では、日本で暮らすうちに「息苦しさ」を覚え、家族でカナダ移住を決めた中国人男性の声を紹介した。だが、その投稿に対し、まったく逆の見方を示した在日中国人もいた。彼にとって、日本の「不自由さ」は欠点ではなく、むしろ暮らしやすさの源だというのだ。

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