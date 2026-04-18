〈「母が私の太ももに熱湯をかけて…」「皮膚がでろん、と溶けた」母親（58）を刺してバラバラに解体した“医学部9浪”の娘（31）が、中学時代に受けた壮絶な“罰”〉から続く

2018年3月、滋賀県守山市の河川敷で、頭部や手足のない女性の遺体が発見された。遺体は近くに住む58歳の母親で、同居する娘・あかりが死体遺棄などの容疑で逮捕され、その後殺人罪でも起訴された。9年間浪人し医学部を目指していた娘と母の異常なほど密接な関係の裏に何があったのか。

【衝撃画像】血痕がポタポタと落ちていた…“医学部9浪”の娘が母親を刺してバラバラに解体した“事件現場”を見る

2022年の刊行から累計22万部を突破した話題作、獄中の娘との書簡をもとに描いたノンフィクション『母という呪縛 娘という牢獄』（著＝齊藤彩、講談社文庫）より一部を抜粋して紹介する。（全6回の2回目／3回目に続く）



写真はイメージ ©graphica/イメージマート

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「お母さんに大恥かかせやがってえぇっ！」高校の三者面談で母親が激怒した理由

「はっきり言って、あかりさんのこの成績で医学部医学科は非常に厳しいです。志望校の再考をお勧めします」

三者面談で、模試のデータを見せながら担任は切り出した。

「ご覧ください。看護学科はA判定です。現役合格は間違いないでしょう」

「いや、でも、娘は……」

「あかりさんは」

あかりは息を潜め、担任をにらむように見つめていた。この面談が終わった後、母に何を言われるかわからない。黙れ、黙ってくれ！

「そもそも、医師を目指すのにふさわしくありません」

車に乗り込むと、案の定母は激昂した。

「何なのあの担任！ あかちゃんが医者にふさわしくないって失礼なっ！ たかが高校教師風情で舐めた口を利きやがって！」

空気がピリ、ピリと震え、フロントガラスが割れてしまいそうだ。

「そもそもあかちゃんがあんな恥さらしな成績しか取れなかったからでしょうがぁっ！ バカタレがぁっ！ お母さんに大恥かかせやがってえぇっ！ ちゃんと勉強しろおぉっ！」

母の咆哮に耳が痛くなり、涙が出た。

〈世間一般の母親も、こうやって娘に接するのだろうか。成績が良くないと怒鳴ったり、手を上げたりするのだろうか。

生徒の学力は試験の得点で測られる。それ以上でもそれ以下でもないのだ。数字は噓をつかない。担任は事実に基づいて客観的な見解を述べているに過ぎないのに、なぜ母は受け入れないのだろう。担任に申し訳ない気持ちになる〉

「私は、何で医学部医学科を目指しているんだろう？」

周りの級友は気の合う者同士で机を並べ、情報交換し、勉強を教え合い、高校では実施していないオープン模試を受けに行き、その結果を見せ合ったりしていた。

私は彼らの姿を羨ましく思いながら、ただ、眺めていた。

誰かとあんなに気が合うなんて。

みんな色々な情報知ってるなあ。

人に教えられるほど、勉強できてるんだ。

私の模試の結果なんて、恥ずかしくて誰にも見せられない。

オープン模試を一緒に受けに行く友達がいないし、まず、お母さんが許してくれない。模試を受けに行くって信じてくれない。

級友達にはそれぞれ、志望校を目指す理由があった。目標に向かってひたむきだった。

私は、何で医学部医学科を目指しているんだろう？ みんなみたいに、理由もないし、一心に頑張るなんてとてもできない。

あかりが本格的に受験勉強に取り組みはじめたのは高校2年生の3学期あたりからだ。

中高一貫校のため、授業が進むスピードが速く、高校3年生の2学期あたりにはほぼ教科書の内容を終え、特別講習や補習が中心の授業に移行していた。

「門限が8時で、ちょっと遅れて帰ったら家に入れてもらえない」

あかりは高校2年生のときに教師にこう訴えていた。

「ウチのお母さんはすごく厳しくて、お父さんは単身赴任なんですけど、ほとんど別居状態なので。門限が8時で、ちょっと遅れて帰ったら家に入れてもらえなくて、家の外から『お母さん、許してください』と泣きながらメールを打ったんです」

母には、学校から帰宅する10分前に「いまから帰ります」とメールを送るよう命じられていた。そのメールが届くと、母が風呂を沸かしはじめる。あかりが帰宅すると先に母が浴室に行き、一息ついていると湯沸かし器の呼び出しメロディが鳴る。あかりが浴室に向かい、服を脱いで浴室の戸を開けると、湯気でいっぱいの洗い場で母が身体を洗っている。

洗い場で、母に湯がかからないように予洗いをして、浴槽に浸かった。高校生の娘と母が二人で風呂に入るのは、水道代と電気代を節約するためだ。それから、時間の節約にもなる。そのあと夕食を摂り、勉強を開始して、床に就くのは夜0時ころ。起床は朝6時、睡眠時間はほぼ6時間だった。

「どの口が『疲れた』なんて生意気な口叩いてんの？」模試の結果で機嫌が悪くなる母親

すべては、あかりを医学部医学科に行かせるため、少しでも金銭的支出を抑え、時間を無駄にしないために、母が決めたことだった。

「はぁ……疲れたぁ……」

「何言ってんの？」

ボソッと呟くと、母の声が飛んできた。

「どの口が『疲れた』なんて生意気な口叩いてんの？ バカのくせに。学校に行かせてもらって勉強させてもらってありがたいと思ってたら、そんな言葉出ないよ」

数日前に見せた模試の結果が芳しくなく、母は機嫌が悪い。湯気が重い。

「ごめんなさい」

母に「疲れた」なんて言ってはいけない。

母はあかりの横で勉強の様子を監視…過酷な休日

授業のない休日はいっそう過酷だ。

朝8時頃に起きると、母が起きてくる9〜10時ごろまで勉強する。母が起きると1時間ほどかけてブランチを食べ、二人で近所へ買い物に出た。

昼過ぎに帰宅し、さらに夕方まで勉強。休日も平日同様、母とともに入浴し、夕食のあとさらに勉強。翌日が休日であれば勉強は深夜1〜2時まで続いた。

あかりにとって、数少ない息抜きは平日の通学の時間と、休日の食事の際にテレビを見ることだけだった。

母はあかりの横で勉強の様子を監視していたが、問題集などを一緒に解くことはなく、具体的に勉強を教えることもなかった。母はもっぱら問題集を買い与え、その進み具合を監視することが成績を伸ばす近道と思い込んでいる節があった。中学受験のときと同様、1教科につき2〜3冊を買い与えられ、それを解くように言われていたが、本を読みなさい、と言われることはなかった。

医学部を志望しながら、あかりはどうしても理系科目への苦手意識が抜けなかった。国語は得意だったし、文系科目のほうに適性がありそうに感じていたのだ。テレビで検事や弁護士が活躍しているドラマを見て、「こっちもかっこいいな」と感じていたこともあった。

母の機嫌が良さそうなときを見計らって、「法学部もいいかもしれないね」と話してみたことはあるが、「逃げるの？」と睨まれ、即座に撤回するほかなかった。

〈「母から鉄パイプで殴られ…」「制服を脱ぐと全身にアザ」58歳“モンスター母”を刺してバラバラにした“医学部9浪”の31歳娘が、高校時代に出した“SOSのサイン”〉へ続く

（齊藤 彩／Webオリジナル（外部転載））