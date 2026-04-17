MLB公式Xは4月17日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平（31）らが、好きな調味料を明かすインタビュー動画を公開した。投稿では「If you could only have one condiment for the rest of your life, what would it be?」という質問が投げかけられ、残りの人生で調味料を1種類しか使えないならなにを選ぶのか、MLBの選手らが答える場面が紹介されている。

【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？ 好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」

動画では、ドジャースのユニホーム姿の大谷が屋外で質問を受け、「マヨ」とひと言で回答。短いやり取りながら答えは鮮烈で、意外性のある印象を残している。アスレチックスのニック・カーツ（23）は大谷と同じ回答で「BEST CONDIMENT THERE IS」と語り、大谷は共感したように笑い声をあげた。

【画像】好きな調味料を答える大谷（画像はMLB公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「意外だな。そう言いながら食事制限でマヨ使うこと無さそうだけど。引退後ってことかな」「マヨラーだったのか」「マヨわず選んだ」「これはキューピーコラボくるか！？」といった声が寄せられている。