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東大で学ぶ韓国人博士「心が奪われた」日本で初めて見て感動した文化5選

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国にはない…日本で初めて体験して衝撃を受けた5つの理由」と題した動画を公開した。韓国出身で現在、日本の大学院で博士課程に在籍するパクくんが、来日当初に驚き、心を奪われた日本の風景や文化について語っている。



動画内でパクくんは、日本での「初めての体験」として5つのエピソードを紹介。1つ目は「野球の神社」だ。高校時代に甲子園球場を訪れた際、隣接する神社に野球ボール型の絵馬が大量に奉納されている光景を目撃。「必勝祈願」や「甲子園に出るぞ」といった切実な願いが書かれた絵馬を見て、「スポーツにすら祈る対象がある」「頑張る人が願う場所がちゃんと用意されている」と、その文化的な深さに感銘を受けたと振り返る。



2つ目は「温泉の文化」。韓国にもサウナや温浴施設はあるが、それらは娯楽やリラックスの場としての側面が強いという。対して日本の温泉は「静かに湯と向き合い、自分と対話する場所」であり、冬の佐賀旅行で冷え切った体を温泉に沈めた際、「心が解ける」感覚を味わったと語る。



3つ目は「暴走族」。夜の田舎道で遭遇した彼らの姿に、「野生の歌」のようなエネルギーを感じてカルチャーショックを受けたという。4つ目は「パチンコ」。日常の中に存在する騒音とネオンの空間を「カラフルな迷宮」と表現し、大人が真剣に銀玉に向き合う姿に異世界を感じたと語った。



そして5つ目として挙げたのが「自販機」だ。街中だけでなく、山道や神社の境内など至る所に設置され、冷たいものから温かいものまで提供するその利便性に感動。「乾いた喉と心にそっと差し出される優しさ」「ちょっとした文明の優しさ」と絶賛し、特に真夏の京都観光で救われたコーラの味は生涯忘れられないと語った。



パクくんはこれらの体験を通じ、日本の日常には「小さな旅」や発見が詰まっていると総括。日本人にとっては当たり前の風景も、視点を変えれば「なぜこんなに面白いのか」と思える魅力に溢れていると結論付けた。