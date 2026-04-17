週末だけの謎解き冒険！ 東映「名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル！」

記事ポイント 「名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル！」が大阪南港ATCで土日限定開催です。フォトスポットやミニステージ、なりきり写真館など親子で楽しめる体験型コンテンツがそろいます。グッズ付きチケット先行抽選は4月18日10時から、一般発売は4月25日0時から始まります。 「名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル！」が大阪南港ATCで土日限定開催です。フォトスポットやミニステージ、なりきり写真館など親子で楽しめる体験型コンテンツがそろいます。グッズ付きチケット先行抽選は4月18日10時から、一般発売は4月25日0時から始まります。

大阪南港ATCに「名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル！」が登場します。

イベントは『名探偵プリキュア！』の世界観を会場で楽しめる体験型フェスティバルです。

フォトスポットやアトラクション、ミニステージがそろい、週末のおでかけ先として楽しめます。

東映「名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル！」

会場: 大阪南港ATC 特設会場(ITM棟4F)住所: 大阪市住之江区南港北2-1-10開催期間: 2026年5月16日から7月12日までの土日のみ、全18日間開場時間: 9:30から16:30まで最終入場: 16:00まで入場方式: 全日日時指定制

イベントは『名探偵プリキュア！』の世界に入り込みながら、家族で遊べる内容です。

ストーリーに沿って謎解き気分を味わえる構成が、プリキュアファンの体験を盛り上げます。

ストーリー

フェスティバルは、会場の象徴である「クリスタルの花」をめぐる依頼をきっかけに、あんなやみくるたちと力を合わせて謎を追う内容です。

来場体験は、物語に参加する気分で会場を回りたい子どもにぴったりです。

ミニステージ

開催時間(予定): 9:45、10:45、11:45、12:45、13:45、14:45、15:45登場キャラクター: キュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウ登場形式: 日替わり詳細確認: 日替わり登場キャラクターは公式サイトで案内

ミニステージは、プリキュアと一緒に歌って踊れる参加型コンテンツです。

日替わりで登場キャラクターが変わるため、来場日ごとの楽しみがあります。

なりきり写真館

料金: キーホルダー各1,500円(税込)料金: フォトフレーム各1,500円(税込)対象衣装: キュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウ

なりきり写真館は、プリキュアの衣装を着て記念写真を残せる有料コンテンツです。

来場の思い出を形にしたい家族にうれしい撮影体験です。

ペタペタ焼き

料金: 各750円(税込)

ペタペタ焼きは、お気に入りのプリキュアに好きな色を塗って楽しめる有料体験です。

自分だけの仕上がりを作れるため、工作感覚で楽しめます。

グッズ付きチケット

B柄：ポシェット(キュアエクレール＆キュアアルカナ・シャドウ)

グッズ名: ポシェット柄: A柄(キュアアンサー＆キュアミスティック)柄: B柄(キュアエクレール＆キュアアルカナ・シャドウ)サイズ: 直径約150mm、幅30mm材質: PVC

グッズ付きチケットは、イベント限定デザインのポシェットを入場券とあわせて受け取れるチケットです。

数量限定のため、限定グッズを確実に手に入れたい人に向いています。

チケット情報

グッズ付きチケット先行抽選受付: 4月18日10:00から4月19日23:59までグッズ付きチケット当落発表: 4月21日10:00頃から随時一般前売券販売: 4月25日0:00から5月15日23:59まで当日券販売期間: 5月16日0:00から7月12日16:00まで一般(中学生以上)前売券: 1,400円一般(中学生以上)当日券: 1,600円小人(3歳から小学生)前売券: 1,000円小人(3歳から小学生)当日券: 1,200円グッズ付きチケットA柄 一般前売券: 2,900円グッズ付きチケットA柄 一般当日券: 3,100円グッズ付きチケットA柄 小人前売券: 2,500円グッズ付きチケットA柄 小人当日券: 2,700円グッズ付きチケットB柄 一般前売券: 2,900円グッズ付きチケットB柄 一般当日券: 3,100円グッズ付きチケットB柄 小人前売券: 2,500円グッズ付きチケットB柄 小人当日券: 2,700円2歳以下: 無料(保護者同伴必須)店頭購入: ファミリーマート

チケットはイープラスとファミリーマートで購入できます。

グッズ付きチケットは先行抽選で完売した場合、一般発売がありません。

オリジナルグッズ

ボトルカバー 1,980円(税込)

スライドミラー(4種) 各1,320円(税込)

リボンチャーム(4種) 各1,210円(税込)

カード付パスケース(3種) 各1,980円(税込)

シュシュ: 880円(税込)ボトルカバー: 1,980円(税込)スライドミラー: 各1,320円(税込)リボンチャーム: 各1,210円(税込)カード付パスケース: 各1,980円(税込)

オリジナルグッズは、イベントの記念に持ち帰りやすい日常使いしやすいアイテムです。

会場ならではのデザインを選べる点も魅力です。

メインビジュアル(縦)

イベントは、謎解き気分とプリキュアの世界観を一度に楽しめる週末限定の催しです。

会場は写真撮影やステージ、グッズ購入まで一日を通して遊びやすい内容です。

チケットは日時指定制のため、予定を決めて早めに確保すると安心です。

「名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル！」の紹介でした。

よくある質問

Q. いつ開催されますか？

A. イベントは2026年5月16日から7月12日までの土日に開催します。

開場時間は9時30分から16時30分までで、最終入場は16時です。

来場前に日時指定枠を確認すると安心です。

Q. チケットはどこで買えますか？

A. チケットはイープラスの特設ページとファミリーマートで購入できます。

グッズ付きチケットは数量限定で、先行抽選で完売した場合は一般発売がないため早めの申込みが向いています。

Q. 会場ではどんな体験ができますか？

A. 会場ではフォトスポットやパズル、お絵描き、日替わりミニステージ、なりきり写真館などを楽しめます。

プリキュアの世界に入り込んだ気分で遊べる内容がそろっています。

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