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YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが「前代未聞の巨大すぎるサワガニをアクアテラリウムで飼育！」を公開した。動画では、平均的なサイズをはるかに凌駕する巨大なサワガニを紹介し、その巨体に見合った専用のアクアテラリウム水槽を立ち上げる様子が収められている。



動画の冒頭、まずはよく見慣れた平均的な大きさのサワガニを紹介。しかし、続いてお披露目されたのは「これまで見た事ない大きさ」だという巨大な個体。iPhoneの背面に余裕で乗ってしまうほどの大きな甲羅を持ち、厚みや体積も段違いで「作り物みたい」と驚きの声が漏れるほどの存在感を放っています。実際に体重を測ってみると、通常個体が5gであるのに対し、巨大サワガニは16gと3倍以上の重さがあることが判明しました。右のハサミと足を1本欠損していますが、脱皮を繰り返せば再生し、さらに大きくなる可能性があるといいます。



この規格外の「化け物サイズ」のサワガニを飼育するため、30cmキューブ水槽を使ってアクアテラリウムを1日で制作することに。底面フィルターを設置し、濾過バクテリアの定着を狙って大量の溶岩石を積み上げていきます。専用の液状接着剤で石をしっかりと固定しながら、自然の小川を思わせる立体的な陸地を形成。仕上げに苔や枯れ葉を配置し、サワガニが隠れやすい環境を作り上げました。



翌日、完成した水槽にいよいよ巨大サワガニを導入します。初めての場所に最初は落ち着かない様子で動き回りますが、やがて水辺と陸地を行き来し始めました。その巨体が水槽内に鎮座する姿はまさに圧倒的です。



自然界の一部をそのまま切り取ったかのような美しい水槽と、そこで悠々と暮らす規格外のサワガニの姿は、生き物飼育のロマンと奥深さを存分に感じさせてくれる内容となっています。