24歳・園田結莉亜が台湾ツアー初V 地元選手とのプレーオフ制す
＜Nan-Tou Golf & Country Club Futures 最終日◇17日◇Nan-Tou Golf & Country Club（台湾）＞台湾女子ツアーの最終ラウンドが終了した。
【写真】優勝賞金は…日本円で105万！
24歳の園田結莉亜がトータル5アンダー・首位タイに立ち、陳之敏（台湾）とのプレーオフを制してツアー初優勝を果たした。地元の大分高卒業後は、名門・東北福祉大に進学。プロトーナメントにも出場するなど、着実に腕を磨いた。2025年からはツアー外競技のマイナビネクストヒロインゴルフツアー（以下ネクヒロ）に参戦し、9度のトップ10入りを記録するなど活躍。今年もネクヒロを主戦場にしている。20歳の川畑優菜はトータルイーブンパー・10位タイ。ネクヒロ屈指の飛ばし屋・郡山瞳はトータル3オーバー・17位タイ、安福千乃はトータル13オーバー・37位タイに入った。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
台湾女子ツアー 最終結果
園田結莉亜 プロフィール＆成績
マイナビネクストヒロインツアー 2026シーズン日程
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【写真】優勝賞金は…日本円で105万！
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