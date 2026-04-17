「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午後２時現在で、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



東京証券取引所が４月１５日の取引終了後に、同社株の監理銘柄（確認中）の指定を１６日付で解除すると発表した。東証スタンダード市場における上場維持基準の「流通株式時価総額」基準について適合しない状態となっており、改善期間の終了時点で適合が確認できていなかったことから４月１日付で監理銘柄（確認中）に指定されていたが、２６年３月期末時点で全ての上場維持基準に適合が確認されたことから指定を解除されたとしている。



これを受けて、１６日の同社株はストップ高の１７７円に上昇しており、これが買い予想数の上昇につながっているもよう。なお、この日は利益確定売りに反落している。



出所：MINKABU PRESS