希空、沖縄で「充実しまくり」なプライベートショット公開！ 鍾乳洞やカヤックを楽しむ姿に反響
インフルエンサーの希空さんは4月16日、自身のInstagramを更新。沖縄・石垣島でのプライベートショットを公開しました。
【写真】希空、沖縄・石垣島でのプライベートショット
さらに、神秘的な雰囲気が漂う鍾乳洞内での写真に加え、カヤックをこごうとしているところを自撮りしたショットも。石垣島の豊かな自然を大いに楽しんだようです。この投稿には、記事執筆時点で4万7000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】希空、沖縄・石垣島でのプライベートショット
石垣島で充実の1日希空さんは「石垣島 ハンバーガー食べて鍾乳洞行ってカヤック乗って海鮮食べて充実しまくりの1日だった」とつづり、7枚の写真を公開しました。1枚目は、オリオンビールのロゴが入ったピンクのTシャツに身を包み、ドリンクを片手に持つ自撮りショットを披露。2枚目では、ハンバーガーを手に持つチャーミングな姿を見せています。
家族で箱根旅行へたびたび旅行でのプライベートショットを公開している希空さん。4日には「家族で箱根旅行」とつづり、4枚の写真を投稿しました。船上でアイスを食べる自撮りショットや景色のいい高台でピースサインをする希空さんの姿が写っています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)