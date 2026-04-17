ナイツ土屋だけじゃない！ 働きながら「大学生・大学院生」になった芸能人
人気お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之が13日、ラジオ番組『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（TBS系）に出演し、合格した大学が日本大学芸術学部であると公表。すでに創価大学を卒業した土屋は編入の形で入学し、この春より講義に通っており、この日も出演前に1限を受講してきたことを明かしていた。土屋のようにタレントとして一定の成功を収めたのちに大学・大学院に挑戦する人も少なくない。中には入学後、学びで得たものを生かしてサービスを立ち上げたりゲームを考案したりするケースも。今回はそんな働きながら大学生、大学院生になった芸能人を紹介したい。
【写真】人気MCから元おバカタレントまで 働きながら「大学生・大学院生」になった芸能人（全7人）
■ 小倉優子
タレントの小倉優子が2023年、テレビ番組『月曜の蛙、大海を知る。』（MBS系）の企画で大学受験に挑戦。本命だった早稲田大学は不合格となったものの、白百合女子大は合格し、入学。「今日は、入学式でした」「息子の入学式ではなく 私の大学の入学式です」と、笑顔で写るショットを公開した。
その後、Instagramで「子育てと仕事との両立を考慮し、生活環境により適した形で学びを続けていくため、日本女子大学 通信教育課程 食物学科に編入いたしました」と報告している。
■ スザンヌ
バラエティ番組『クイズ！ヘキサゴンII』（フジテレビ系）で珍回答を連発し、“おバカタレント”として人気を博したスザンヌ。芸能活動のため高校を中退していたスザンヌは、2021年春に母校の通信課程に再入学した。きっかけは、小学生の息子に「どうして勉強しなきゃいけないの？」と聞かれてうまく答えられなかったことだった。
さらに高校を卒業した2022年春からは、自分の仕事に生かせるのではないか、という考えから日本経済大学の福岡キャンパス芸創プロデュース学科ファッションビジネスコースに進学した。今年3月には、無事卒業したことをInstagramで報告した。
■ 田村淳
タレントの田村淳は数々の人気番組のMCを務めて多忙だが、実は慶應義塾大学大学院を修了している。「人間の死の多様性」というテーマに関心があった田村は当初、希望するゼミがある青山学院大学を受験するも失敗。慶應の通信教育課程で学んでいたが、研究したいテーマがすでにあるなら大学院でもいいのでは、という助言を受けて通信課程を退学した上、同大学院メディアデザイン研究科に入学。在学中には、学んだ経験を生かしながら動画で遺書を残すサービス「ITAKOTO」を立ち上げた。
そんな田村は2021年3月、自身のInstagramで修士課程の修了を報告。修了証書を手にして写る写真をアップしながら、「教授から『色々と周りから言われるだろうけれど、堂々と修士課程を修了したと言いなさい。私たちがそれを認める！』という言葉がとても嬉しかったし、これまでの事が救われた気がした」と喜びをつづっている。
■ 小倉優子
タレントの小倉優子が2023年、テレビ番組『月曜の蛙、大海を知る。』（MBS系）の企画で大学受験に挑戦。本命だった早稲田大学は不合格となったものの、白百合女子大は合格し、入学。「今日は、入学式でした」「息子の入学式ではなく 私の大学の入学式です」と、笑顔で写るショットを公開した。
その後、Instagramで「子育てと仕事との両立を考慮し、生活環境により適した形で学びを続けていくため、日本女子大学 通信教育課程 食物学科に編入いたしました」と報告している。
■ スザンヌ
バラエティ番組『クイズ！ヘキサゴンII』（フジテレビ系）で珍回答を連発し、“おバカタレント”として人気を博したスザンヌ。芸能活動のため高校を中退していたスザンヌは、2021年春に母校の通信課程に再入学した。きっかけは、小学生の息子に「どうして勉強しなきゃいけないの？」と聞かれてうまく答えられなかったことだった。
さらに高校を卒業した2022年春からは、自分の仕事に生かせるのではないか、という考えから日本経済大学の福岡キャンパス芸創プロデュース学科ファッションビジネスコースに進学した。今年3月には、無事卒業したことをInstagramで報告した。
■ 田村淳
タレントの田村淳は数々の人気番組のMCを務めて多忙だが、実は慶應義塾大学大学院を修了している。「人間の死の多様性」というテーマに関心があった田村は当初、希望するゼミがある青山学院大学を受験するも失敗。慶應の通信教育課程で学んでいたが、研究したいテーマがすでにあるなら大学院でもいいのでは、という助言を受けて通信課程を退学した上、同大学院メディアデザイン研究科に入学。在学中には、学んだ経験を生かしながら動画で遺書を残すサービス「ITAKOTO」を立ち上げた。
そんな田村は2021年3月、自身のInstagramで修士課程の修了を報告。修了証書を手にして写る写真をアップしながら、「教授から『色々と周りから言われるだろうけれど、堂々と修士課程を修了したと言いなさい。私たちがそれを認める！』という言葉がとても嬉しかったし、これまでの事が救われた気がした」と喜びをつづっている。