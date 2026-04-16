『神の雫』第2話 あらすじ＆先行カットを公開！
TOKYO MXほかにて放送中の、TVアニメ『神の雫』の第2話「豊穣なる大地への祈り」のあらすじと先行カットが公開された。
『神の雫』は2004〜2014年『モーニング』（講談社）で連載していた原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる漫画作品。幻のワイン ”神の雫” をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こすと同時に、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、ワイン生産者などの業界関係者からも高い支持を得て、全世界シリーズ累計1500万部を突破している。2009年には日本テレビ系にてドラマが放送され、日仏米共同製作の国際連続ドラマ『神の雫／Drops of God』シーズン1・2も好評配信中。アニメーション制作はサテライトとYANCHESTERが手がけ、監督は糸曽賢志、キャラクターデザインは諏訪壮大が担当する。
このたび、第2話のあらすじと先行カットが公開。第2話は4月17日（金）23：30よりTOKYO MXほかにて放送。同日24：30よりアニメタイムズ・Hulu・Leminoにて見放題最速配信される。
＜第2話「豊穣なる大地への祈り」あらすじ＞
アンリ・ジャイエの『クロ・パラントゥ』99年の代わりとなるワインを探すため、銀座の街へと走り出す雫とみやび。みやびの行きつけのワインバーのオーナーソムリエ・藤枝史郎からの紹介で、ある人物に会いに公園へ向かう。その人は、雫が人並以上の嗅覚を持つと察知すると、土の中に埋まっていた ”一本” を差し出した。その頃、お店ではオーナー社長の美島壮一郎が、商談相手であるアンヌ・ギルマールと15年ぶりの再会を果たす。美島は、雫とみやびが用意した代わりのワインを飲むと、アンヌの本当の気持ちに気づく。そんな2人の様子を見て、雫も豊多香の遺した ”別れのワイン” に興味を持つ。遺言状を渡されてから一週間後、一青とともに ”別れのワイン” を口にした雫は、亡き母を思い出し涙を流す。
＞＞＞第2話先行カットをすべてチェック！（写真6点）
（C）亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会
『神の雫』は2004〜2014年『モーニング』（講談社）で連載していた原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる漫画作品。幻のワイン ”神の雫” をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こすと同時に、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、ワイン生産者などの業界関係者からも高い支持を得て、全世界シリーズ累計1500万部を突破している。2009年には日本テレビ系にてドラマが放送され、日仏米共同製作の国際連続ドラマ『神の雫／Drops of God』シーズン1・2も好評配信中。アニメーション制作はサテライトとYANCHESTERが手がけ、監督は糸曽賢志、キャラクターデザインは諏訪壮大が担当する。
＜第2話「豊穣なる大地への祈り」あらすじ＞
アンリ・ジャイエの『クロ・パラントゥ』99年の代わりとなるワインを探すため、銀座の街へと走り出す雫とみやび。みやびの行きつけのワインバーのオーナーソムリエ・藤枝史郎からの紹介で、ある人物に会いに公園へ向かう。その人は、雫が人並以上の嗅覚を持つと察知すると、土の中に埋まっていた ”一本” を差し出した。その頃、お店ではオーナー社長の美島壮一郎が、商談相手であるアンヌ・ギルマールと15年ぶりの再会を果たす。美島は、雫とみやびが用意した代わりのワインを飲むと、アンヌの本当の気持ちに気づく。そんな2人の様子を見て、雫も豊多香の遺した ”別れのワイン” に興味を持つ。遺言状を渡されてから一週間後、一青とともに ”別れのワイン” を口にした雫は、亡き母を思い出し涙を流す。
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（C）亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会
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