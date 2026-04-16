【湾岸ミッドナイトクリアファイルブック】 4月21日 発売 価格：1,500円

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三栄は、「湾岸ミッドナイトクリアファイルブック」を4月21日に全国書店や主要コンビニエンスストア、三栄オンラインストアなどで発売する。価格は1,500円。

「湾岸ミッドナイト」は楠みちはる氏のマンガ作品。湾岸や首都高速エリアを舞台に、最高速を目指す「悪魔のZ」とブラックバード、ライバルたちの公道バトルや人間ドラマを描いている。

本商品では、作品に登場する主人公「朝倉アキオ」、「島 達也（ブラックバード）」、「秋川レイナ」の主要キャラクター3人を、「レイナ」の主要キャラクター3人を各1枚ずつクリアファイル化。クリアファイルを挟み込む表紙を含む8ページの小冊子には主人公アキオの「悪魔のZ」と交錯する湾岸ランナーとクセのあるチューナーたちのキャラクター紹介、さらに湾岸ミッドナイトならではのチューナーたちの「妙に響く」名セリフ集を収録している。

【クリアファイル(1) 朝倉アキオ＆「悪魔のZ」Fairlady Z（S30）】【クリアファイル(2) 島 達也＆「ブラックバード」Porsche 911 Turbo 3.6 964】【クリアファイル(3) 秋川レイナ＆「Rのヴィーナス」SKYLINE GT-R【BNR32】】

アキオの「悪魔のZ」と交錯する湾岸ランナーのキャラクター紹介

アキオを支え、見守り、時にはバトルで対峙するチューナーたちの紹介

チューナーたちが残した妙に響く名セリフ集を抜粋して掲載

(C) 楠みちはる／講談社