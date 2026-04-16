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現役クレカ社員が解説。クレカの暗証番号忘れは「3回以上間違えるとロックされる」前に確認を！絶対やってはいけないNG行動4選

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「現役社員が教えるクレジットカードの世界」が、「クレジットカードの暗証番号を忘れた時の対処法とNG行動！確認・変更・ロック解除まで徹底解説」と題した動画を公開中。現役クレカ社員が、暗証番号を忘れた場合の正しい対処法と、絶対にやってはいけないNG行動について解説している。



動画ではまず、暗証番号（PIN）の役割について「第3者による不正利用を防ぎ、クレジットカード決済の安全性を確保すること」だと定義する。最近はタッチ決済やスマートフォンの普及により、暗証番号を入力する機会が減少しており、いざという時に思い出せないという問い合わせがカード会社に増加しているという。しかし、自動精算機、ATMでのキャッシング、オンラインショッピングにおける本人認証など、重要な場面では依然として暗証番号の入力が求められる。



続いて、暗証番号を忘れた際の確認方法として、オンラインサービス、電話窓口での照会、入会時に送付された暗証番号通知書の確認という3つの手段を提示した。



一方で、記憶に頼って「思いつく番号を何度も試す」行為は絶対にしてはならないと強く警告している。一般的に、暗証番号を3回以上間違えるとICチップにロックがかかる仕組みになっており、店舗やATMでカードが利用できなくなるからだ。さらに、「生年月日や0000での再設定」「家族や友人への共有」「メモを財布に入れる」といった、セキュリティを著しく低下させるNG行動にも警鐘を鳴らした。たとえ相手が信頼できる人物であっても、番号が漏れて不正利用された場合は補償の対象外になるリスクがあると指摘している。



また、レジ前で暗証番号が思い出せなくなった緊急時の対処法として、店舗スタッフに「サインでお願いします」と伝えてサイン決済に切り替える方法や、スマートフォンを用いたタッチ決済を活用するテクニックも紹介されている。暗証番号の重要性を正しく理解し、万が一の際にも焦らず適切な対応を取ることが、自身の資産を守るための第一歩であると結論付けている。