１６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２８．３４ポイント（０．７０％）高の４０５５．５５ポイントと５日続伸した。３月１８日以来、約１カ月ぶりの高値水準を切り上げている。

中国の経済動向が材料視される流れ。取引時間中に公表された中国経済指標では、１〜３月のＧＤＰ成長率が５．０％と、市場予想（４．８％）以上に前四半期（２０２５年１０〜１２月）の実績（４．５％）から上向いた。３月の月次統計では、小売売上高が予想を下回る一方、鉱工業生産が予想を上回るなどまちまちの内容だったが、ＧＤＰの上振れに注目が集まっている。また、米国とイランの和平協議が進むとの見方も引き続き支援材料となった。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、非鉄・レアアース、鉄鋼など素材の上げが目立つ。廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が４．１％高、広晟有色金属（６００２５９／ＳＨ）が３．７％高、杭州鋼鉄（６００１２６／ＳＨ）が６．７％高で引けた。

ハイテク株もしっかり。通信機器製造・販売の江蘇永鼎（６００１０５／ＳＨ）が５．１％高、情報技術サービスの上海宝信軟件（６００８４５／ＳＨ）が４．５％高、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が３．６％高、光ファイバーケーブルの飛光繊光纜（６０１８６９／ＳＨ）が２．８％高、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が２．６％高で取引を終えた。消費関連株、自動車株、不動産株、インフラ建設株なども買われている。

半面、石油・石炭株はさえない。中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が１．１％、中国石油集団工程 （６００３３９／ＳＨ）が１．０％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が０．９％、洲際油気（６００７５９／ＳＨ）が０．８％ずつ下落した。ほか、原油タンカーの中遠海運能源運輸（６０００２６／ＳＨ）が１．９％安と下げている。そのほか、医薬株、銀行株も売られた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が２．２２ポイント（０．８３％）高の２６９．４０ポイント、深センＢ株指数が５．１３ポイント（０．４３％）高の１２０１．４８ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）