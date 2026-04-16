＝LOVE野口伊織、華やかシースルーワンピ姿披露「まるでお姫様」「似合ってる」生誕祭衣装をファン絶賛
【モデルプレス＝2026/04/16】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の野口衣織が、4月14日に自身のX（旧Twitter）を更新。生誕祭イベントを開催したことを報告し、コーディネートにも反響が寄せられている。
【写真】指原プロデュースアイドル「綺麗可愛い系」お姫様スタイル
野口は投稿で「本日は生誕祭イベントでした！」と述べ、ファンクラブ限定イベント「野口 衣織 生誕祭」の開催を報告。花柄のシースルーワンピースを身にまとい、自身のメンバーカラーである紫を基調としたバルーンアーチやケーキとともに笑みを浮かべる姿をアップした。
野口の誕生日は4月26日。少し早い誕生日会となったが、野口は「少し早めにみなさんにお祝いしてもらえて今年もニコニコな生誕祭になりました」と喜びを報告した。
本イベントはファンクラブで野口を“推しメン指定”している会員のみが参加できるイベントであったことから、野口の写真公開にファンは歓喜。SNS上では、「お誕生日おめでとう」「たくさんお祝いされたみたいでよかった」など、野口の誕生日を祝うコメントが多数寄せられた。
また「可愛すぎる！まるでお姫様」「綺麗可愛い系の衣装で素敵」「お洋服似合ってる」など、野口の衣装についても称賛する声も多く集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュースアイドル「綺麗可愛い系」お姫様スタイル
◆野口伊織、生誕祭イベントを報告
野口は投稿で「本日は生誕祭イベントでした！」と述べ、ファンクラブ限定イベント「野口 衣織 生誕祭」の開催を報告。花柄のシースルーワンピースを身にまとい、自身のメンバーカラーである紫を基調としたバルーンアーチやケーキとともに笑みを浮かべる姿をアップした。
◆野口衣織、ファンクラブ限定イベント写真公開に喜びの声
本イベントはファンクラブで野口を“推しメン指定”している会員のみが参加できるイベントであったことから、野口の写真公開にファンは歓喜。SNS上では、「お誕生日おめでとう」「たくさんお祝いされたみたいでよかった」など、野口の誕生日を祝うコメントが多数寄せられた。
また「可愛すぎる！まるでお姫様」「綺麗可愛い系の衣装で素敵」「お洋服似合ってる」など、野口の衣装についても称賛する声も多く集まっている。（modelpress編集部）
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