【拡大画像へ】

小学館集英社プロダクション(ShoPro)は、ウイスキー評論家の山岡秀雄氏が厳選した「『魁!!男塾』ラベル・ウイスキー」2種を発売する。

今回発売されるのは、1985年に「週刊少年ジャンプ」にて連載が開始された「魁!!男塾」（原作：宮下あきら氏）に登場する剣桃太郎と江田島平八塾長がラベルを飾るウイスキー。価格は、「『魁!!男塾』剣桃太郎ラベル／ダルムナック2016」が18,700円、「『魁!!男塾』江田島平八ラベル／バルブレア2011」が24,200円。

どちらも抽選販売となり、4月30日12時から5月7日23時59分までウイスキー専門サイト「WHISKY MEW（ウイスキーミュウ）」にて予約を受け付ける。1人各2本まで申し込むことが可能だ。抽選販売数は「ダルムナック2016」が138本、「バルブレア2011」が161本。抽選により当選した人のみ購入できる。

「『魁!!男塾』ラベル・ウイスキー」概要

「『魁!!男塾』剣桃太郎ラベル／ダルムナック2016」

価格：18,700円

総本数：184本

抽選販売数：138本

内容量：700ml

熟成年数：9年

アルコール度数：61.1％

原材料：モルト

原産地：スコットランド（英国）

「ダルムナック2016」は、眼光鋭く刀を構える主人公・剣桃太郎のラベル。

「ダルムナック2016」は、旧インペリアル蒸留所の跡地に設立された、シーバスリーガルの原酒製造で知られる蒸留所で、ファーストフィルのバーボン樽で熟成された。繊細で生き生きとした香りと、クリーンでクリア、透明感のある甘い味わいが特徴。

「『魁!!男塾』江田島平八ラベル／バルブレア2011」

価格：24,200円

総本数：206本

抽選販売数：161本

内容量：700ml

熟成年数：14年

アルコール度数：54.9％

原材料：モルト

原産地：スコットランド（英国）

「バルブレア2011」は、おなじみのセリフを叫ぶ江田島平八塾長の迫力満点のラベル。風光明媚な景色と古風な建物でも知られる蒸留所で、ロケ地としてテレビや映画にも数多く登場している。「バルブレア2011」は、クラクストンの高級な樽のみが置いてある熟成庫にあったもので、官能的なシェリー樽の香りが満ち、様々なフルーツを感じる味わいになっている。

□ウイスキー専門サイト【WHISKY MEW（ウイスキーミュウ）】

【ウイスキー評論家・山岡秀雄氏】

ウイスキー評論家、ジャーナリスト、翻訳者。

世界的なネットワークを持っており、「Collecting Scotch Whisky」で世界のウイスキーコレクター16人のうちのひとりに選ばれた。また、海外のノージングコンテストで8回の優勝歴がある。ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW」のスーパーバイザーを務めている。

著書にDVDBOOK「シングルモルトのある風景」（小学館）などウイスキーに関する著書・翻訳書多数。監修・翻訳をした「モルトウイスキー・コンパニオン改訂第7版」は、モルトウイスキーの真髄を伝える、故マイケル・ジャクソンさんによる世界的ベストセラーの最新版。

(C)宮下あきら／集英社

