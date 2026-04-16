香りで整う春の発汗浴！ ハーバー研究所「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」

記事ポイント 「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」は4月20日から数量限定で発売されます。「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」は死海の塩やホットゆずシナモンエキス配合で発汗を促します。「ラベンダーボディシャンプー」は爽やかな香りときめ細かな泡で入浴時間を心地よく整えます。 「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」は4月20日から数量限定で発売されます。「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」は死海の塩やホットゆずシナモンエキス配合で発汗を促します。「ラベンダーボディシャンプー」は爽やかな香りときめ細かな泡で入浴時間を心地よく整えます。

「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」は、ラベンダーとプチグレンの香りを楽しみながら入浴時間をリフレッシュできる数量限定のバスソルトです。

「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」は、体を温めて発汗を促し、しっとりすべすべの肌へ整える入浴料として登場します。

ハーバー研究所「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」

商品名：スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン発売日：2026年4月20日販売場所：通信販売、全国のショップハーバーオンラインショップ更新予定：11:00頃価格：2,420円（税込）容量：500g（約15回分）使用方法：浴槽のお湯約200Lにキャップ1/2杯を入れてよくかきまぜて溶かしてから入浴販売形態：数量限定

「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」は、ミネラル豊富な死海の塩とホットゆずシナモンエキスを配合し、しっかり体を温めながら発汗を促します。

「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」は、セラミド3やスクワランも配合し、入浴後の肌をしっとりすべすべに整えます。

香りと湯色

「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」は、天然精油のラベンダーとプチグレンがやさしく香り、溶かすと乳白色の湯色に変わります。

「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」は、ごわつきがちな肌をやわらかくなめらかに整えたい人にも向いたアイテムです。

一緒に使いたい定番品

商品名：ラベンダーボディシャンプー容量：200mL価格：1,320円（税込）販売形態：定番品

「ラベンダーボディシャンプー」は、天然由来の石けん素地とスクワランを配合し、きめ細かな泡で肌をやさしく洗い上げます。

「ラベンダーボディシャンプー」は、泡切れのよい使い心地と爽やかなラベンダーの香りで、入浴後の気分までさっぱり整えます。

「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」は、香りと温浴感を楽しみながら毎日のバスタイムを少し特別にしてくれるアイテムです。

「ラベンダーボディシャンプー」を組み合わせると、香りの統一感がある入浴時間を楽しめます。

「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」は、数量限定なので気になる人は早めのチェックがおすすめです。

「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」はいつ発売されますか？

A. 「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」は2026年4月20日に数量限定で発売されます。

Q. 「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」はどこで購入できますか？

A. 「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」は通信販売と全国のショップハーバーで購入できます。

Q. 「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」の内容量と価格はいくらですか？

A. 「スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン」は500g入りで、価格は2,420円（税込）です。

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