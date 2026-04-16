【北斗の拳】第3話、第4話先行カット公開！ 新キャストも公開
4月10日より好評放送・配信中のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』、4月17日（金）25時より放送・配信の 第3、4話先行場面カットとあらすじが公開。また、新キャスト情報も公開された。
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして、2026年――。
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化する。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！
4月17日（金）25時からの放送・配信に先駆けて、同日連続放送される第3話、第4話のあらすじと場面カットが先行公開された。
＜第3話「サザンクロス」あらすじ＞
悪行の数々を繰り返すKING軍の本拠地であるサザンクロスという街にたどりついたケンシロウとバット。夜を待って街の中へと潜入するとKINGの部下のクラブが何の罪のない奴隷たちに残虐な行為を働いていた。その光景を目の当たりにしたケンシロウはクラブに北斗神拳を炸裂させる！！
＜第4話「執念の炎」あらすじ＞
ついに因縁の相手であるKINGこと南斗孤鷲拳伝承者・シンの元にたどりついたケンシロウ。復讐の怒りに燃えるケンシロウの前に、シンの部下であるハートが立ちはだかる。拳法殺しのハートがもつ分厚い脂肪に北斗神拳が通用しない。絶体絶命の危機に陥ったケンシロウ……果たしてケンシロウは勝機を見出すことが出来るのか！？
＞＞＞第3話・第4話の先行カットを全てチェック！（写真24点）
そして、KINGの幹部の男たちの声優が公開された。ハート役は茶風林、ダイヤ役は間宮康弘、クラブ役は勝杏里が演じる。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして、2026年――。
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化する。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！
＜第3話「サザンクロス」あらすじ＞
悪行の数々を繰り返すKING軍の本拠地であるサザンクロスという街にたどりついたケンシロウとバット。夜を待って街の中へと潜入するとKINGの部下のクラブが何の罪のない奴隷たちに残虐な行為を働いていた。その光景を目の当たりにしたケンシロウはクラブに北斗神拳を炸裂させる！！
＜第4話「執念の炎」あらすじ＞
ついに因縁の相手であるKINGこと南斗孤鷲拳伝承者・シンの元にたどりついたケンシロウ。復讐の怒りに燃えるケンシロウの前に、シンの部下であるハートが立ちはだかる。拳法殺しのハートがもつ分厚い脂肪に北斗神拳が通用しない。絶体絶命の危機に陥ったケンシロウ……果たしてケンシロウは勝機を見出すことが出来るのか！？
＞＞＞第3話・第4話の先行カットを全てチェック！（写真24点）
そして、KINGの幹部の男たちの声優が公開された。ハート役は茶風林、ダイヤ役は間宮康弘、クラブ役は勝杏里が演じる。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
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