2016年4月に発生した熊本地震について、10年が経つ今年、熊本県と県内市町村が初めて、合同での追悼式を行いました。

式辞

熊本県 木村敬 知事



追悼のことば

木原稔 内閣官房長官

熊本市 大西一史 市長



誓いのことば

熊本市立必由館高校 畠田華帆さん 田中伶空さん

熊本市立千原台高校 藏原一恩さん 青谷沙衣菜さん

＜熊本地震犠牲者追悼式 木原稔内閣官房長官 追悼のことば＞

熊本地震10年犠牲者合同追悼式が執り行われるにあたり、政府を代表して、謹んで追悼の言葉を申し上げます。

熊本都市圏、および阿蘇地方を中心に、甚大な被害をもたらした熊本地震の発生から、10年の歳月が流れました。犠牲となられた方々の無念さと、最愛のご家族やご親族、ご友人を失われた方々の深い悲しみに思いをいたしますと、誠に痛恨の極みであり、今なお哀惜の念に堪えません。ここに改めて、哀悼の誠を捧げます。

平成28年4月14日、および16日の2度にわたり、熊本の地を襲った震度7の地震は、人的被害とともに、都市基盤の損壊や、商業・農林水産業をはじめとする地域経済の停滞、熊本城や阿蘇神社など重要な文化財の損傷といった甚大な被害を引き起こしました。

このような厳しい状況下から、地元の方々の大変なご努力、関係機関や支援団体、ボランティアの方々のご尽力、そして全国の方々からの温かいご支援により、復旧・復興は着実に、そして速やかに進められました。

熊本県が一日も早く確実に復旧・復興を進めるために掲げられている「創造的復興に向けた重点10項目」については、阿蘇大橋の復旧などによる阿蘇へのアクセスルートの回復や、被災農家の営農再開など、すでに5つの項目を達成されており、残りの項目についても、近年度中にほぼ達成されるとお伺いしております。

復旧・復興が順調に進捗していることを改めて実感するとともに、これまで復旧・復興に全力で取り組まれてきた多くの方々に対し、心からの敬意と感謝の意を表します。

熊本地震から10年の節目を迎え、熊本県と管内市町村におかれては、災害に強い熊本に向けたさらなる推進を図り、創造的復興を目指す姿を発信していくため、オール熊本での災害対応力の強化、創造的復興の歩みと熊本の魅力の情報発信に取り組まれるとお伺いしております。

このような取り組みにより、地域防災力の強化を図り、熊本地震の経験と教訓を将来世代へ継承していくことで、災害に強く、安心で魅力的な地域づくりにつながっていくことが望まれます。

我が国はこれまで幾度となく、困難と言えるような災害に見舞われてきましたが、そのたびに力を合わせて乗り越えてきました。政府においても、大規模自然災害に対して徹底した事前防災の推進や、発災時から復旧・復興までの一貫した災害対応の司令塔となる「防災庁」を今年中に設置すべく準備を加速し、災害に強い国づくりを進めてまいります。

熊本地震をはじめ、これまでの度重なる災害から得られた多くの貴重な経験・教訓を活かしつつ、人命・人権最優先の『防災立国』を構築し、世界有数の災害発生国である我が国を、世界一の防災大国にすべく、力を尽くしてまいります。

御霊（みたま）の永久（とわ）に安らかならんことを改めてお祈り申し上げるとともに、ご遺族の皆様の安寧を心から祈念し、私の追悼の言葉といたします。