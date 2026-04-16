テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前8時）が16日、生放送され、前日15日に謝罪した、玉川徹氏の10日の放送内での発言については触れなかった。

16日の放送では、玉川氏、MCの羽鳥慎一らが通常通り出演。中盤にはイラン攻撃による米国内の経済事情、トランプ大統領の肝いりとされるチップ減税などについて特集した。一方、前日に謝罪した、番組内での発言についての言及はなかった。

番組公式サイトでは15日に文面をアップし「アメリカとイランの協議に関する4月10日の放送でのコメンテーターの発言は、差別と受けとられかねない、誤解を招くものでした」と謝罪。続けて「コメンテーターの発言は、クシュナー氏に関する専門家への質問であって、差別的な意図はありませんでしたが、説明が不十分で表現に配慮が足りませんでした」と釈明していた。その上で「宗教・民族・出自といった属性によって人物が判断されることはあってはならず、差別や憎悪、偏見を助長することがないよう丁寧な番組制作に努めてまいります」としていた。

10日の放送では、米国とイランの協議について報じた際、元テレビ朝日社員の玉川徹氏が、トランプ大統領の娘婿であるジャレッド・クシュナー氏の参加の是非について「トランプ氏の娘婿？ トランプ家の代表として入ってるとしか見えないし、ましてやユダヤ人ですよね？ イランとの協議に関しては、いない方がいいような気がするんですけど。娘婿という立場として入ってくるこの人って何なんだろうと思ってるんです」などと発言していた。

この発言に対し、駐日イスラエル大使のギラッド・コーヘン氏が、テレビ朝日に「正式な書簡」を送って抗議したことを表明。テレ朝の謝罪後には、コーヘン大使は「私たちは、テレビ朝日が責任を認め、公式に謝罪するという決定を行ったことに留意いたします。今回の対応は、他の報道機関にとって期待される基準を示すものであり、今後も一貫した責任ある行動が求められます」などの受け止めを示している。