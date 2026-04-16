100均のこれポーチに入れとくと便利！今までの弱点を克服！これからの時季の必須アイテム

ダイソーの『トイレに流せるボディシート』は、従来のボディシートの弱点であった外出先でのゴミ問題を解決してくれる便利アイテム。トトイレにそのまま流せる手軽さに加え、やさしい使い心地と清潔感のある香りで使いやすさも抜群。ポーチに入れておきたい実用派ボディケアアイテムです。詳しく見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：トイレに流せるボディシート

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：200mm×150mm

内容量：10枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480937045

ダイソーで買える、水に流せるボディシートが便利すぎます！

これからの時期、外出先で意外と困るのが、ボディシートを使ったあとのゴミ問題。ポーチに入れて持ち歩いていると、使い終わったシートの処理に困ることも多いですよね。

そんなボディシートの弱点を解決してくれるアイテムが、ダイソーの『トイレに流せるボディシート』です。

この商品の最大の特徴はなんといっても、トイレにそのまま流せるという圧倒的な利便性。使用後はゴミ箱を探す必要がないので、外出中のストレスがぐっと減ります。

詰まり防止の観点から、必ず1枚ずつ流す必要がありますが、それを踏まえても十分に便利な設計。特に旅行先や公共の場では、この手軽さがかなりありがたく感じられます。

これからの時季に必須！ダイソーの『トイレに流せるボディシート』

シートの質感は通常のボディシートに比べて柔らかく、しなやかな手触り。水流でほぐれやすい素材になっているので、優しく扱うのがコツです。

香りは清潔感のあるサボンの香りで、強すぎないのもポイント。刺激を抑えたメントールフリー仕様なので、スースーする清涼感が苦手な人でも使いやすい使用感です。

アルコールが配合されているため、敏感な方や小さなお子さまは注意が必要ですが、基本的には幅広い人が使いやすいバランス。

シーンを選ばず使えるため、外出前やリフレッシュしたい時にもぴったりです。

今回はダイソーの『トイレに流せるボディシート』をご紹介しました。

スリムなパッケージなのでポーチに入れてもかさばらず、持ち運びやすさも抜群。小さな不便を解消してくれる、実用性の高いアイテムです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。