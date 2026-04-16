100均のこれポーチに入れとくと便利！今までの弱点を克服！これからの時季の必須アイテム
商品情報
商品名：トイレに流せるボディシート
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：200mm×150mm
内容量：10枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480937045
ダイソーで買える、水に流せるボディシートが便利すぎます！
これからの時期、外出先で意外と困るのが、ボディシートを使ったあとのゴミ問題。ポーチに入れて持ち歩いていると、使い終わったシートの処理に困ることも多いですよね。
そんなボディシートの弱点を解決してくれるアイテムが、ダイソーの『トイレに流せるボディシート』です。
この商品の最大の特徴はなんといっても、トイレにそのまま流せるという圧倒的な利便性。使用後はゴミ箱を探す必要がないので、外出中のストレスがぐっと減ります。
詰まり防止の観点から、必ず1枚ずつ流す必要がありますが、それを踏まえても十分に便利な設計。特に旅行先や公共の場では、この手軽さがかなりありがたく感じられます。
これからの時季に必須！ダイソーの『トイレに流せるボディシート』
シートの質感は通常のボディシートに比べて柔らかく、しなやかな手触り。水流でほぐれやすい素材になっているので、優しく扱うのがコツです。
香りは清潔感のあるサボンの香りで、強すぎないのもポイント。刺激を抑えたメントールフリー仕様なので、スースーする清涼感が苦手な人でも使いやすい使用感です。
アルコールが配合されているため、敏感な方や小さなお子さまは注意が必要ですが、基本的には幅広い人が使いやすいバランス。
シーンを選ばず使えるため、外出前やリフレッシュしたい時にもぴったりです。
今回はダイソーの『トイレに流せるボディシート』をご紹介しました。
スリムなパッケージなのでポーチに入れてもかさばらず、持ち運びやすさも抜群。小さな不便を解消してくれる、実用性の高いアイテムです。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。