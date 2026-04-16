ファームで6回無失点の快投…“激似”のフォームも話題の園田

巨人の育成・園田純規投手が、日に日に存在感を増している。14日、しずてつスタジアム草薙で行われたファーム・リーグのハヤテ戦に先発すると、6回を投げて4安打無失点の快投を見せた。20歳が見せたパフォーマンスに、ファンからは「未来のエース」「今年支配下やろな」と“昇格”を熱望する声が殺到している。

園田は福岡工大城東高から2023年の育成ドラフト5位で巨人に入団。昨季は3軍で92イニングを投げて自責点2の防御率0.20、2軍でも防御率1点台の好成績を残すなど、背番号3桁ながら成長著しい活躍を見せてきた。

この日も粘り強い投球で本塁を踏ませなかった。6回102球を投げて4安打3奪三振、無失点の快投にSNS上では「未来のエース」「上がってくるの待ってるよ」「来年ローテ入ってくれ」「今年支配下やろな」「園田やばいな」と絶賛の嵐。さらには「なんか……デカくなった……？ これはこれで良い」「もし先発陣に離脱があったらぜひチャンスを」「1軍で投げるの見たい」と、1軍のマウンドを心待ちにする声が多く見られた。

また、内容以上にファンの目を釘付けにしたのが、現在リハビリ中の山崎伊織投手に瓜二つの投球フォームだった。「20歳の山崎伊織 発見される」「まじで山崎伊織で草」「完全に投球フォーム伊織やんけwww」「フォームまんま山崎伊織やな」と、驚きのコメントが並んだ。（Full-Count編集部）