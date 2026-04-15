【四則演算クイズ】これ、分かる？ 空欄に当てはまる記号は？ 最初のステップがヒント
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
一見すると計算が大変そうに見える問題も、視点を変えればパズルのようにスルスル解けるはず。リラックスして挑戦してみてくださいね。
81 □ 9 □ 7 = 2
ヒント：「81」と「9」の関係性に注目してみましょう。ゴールである「2」という数字に対して、数字をどう小さくしていくかがポイントです！
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▼解説
どのように計算すれば「2」を導き出せるか、ステップごとに見ていきましょう。
81 ÷ 9 ＝ 9
9 − 7 ＝ 2
記号を入れ替えて試行錯誤する時間は、集中力を研ぎ澄ますのに最適です。パッと正解が見えた時の快感を、ぜひ毎日のリフレッシュに繋げてくださいね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見すると計算が大変そうに見える問題も、視点を変えればパズルのようにスルスル解けるはず。リラックスして挑戦してみてくださいね。
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
81 □ 9 □ 7 = 2
ヒント：「81」と「9」の関係性に注目してみましょう。ゴールである「2」という数字に対して、数字をどう小さくしていくかがポイントです！
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正解：÷ と −正解は「÷（わる）」と「−（ひく）」でした。
▼解説
どのように計算すれば「2」を導き出せるか、ステップごとに見ていきましょう。
81 ÷ 9 ＝ 9
9 − 7 ＝ 2
記号を入れ替えて試行錯誤する時間は、集中力を研ぎ澄ますのに最適です。パッと正解が見えた時の快感を、ぜひ毎日のリフレッシュに繋げてくださいね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)