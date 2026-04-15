4月14日、モデル・タレントの藤田ニコルが自身のYouTubeチャンネル『藤田ニコル☆NICOLE FUJITA』を更新し、『【ROOM TOUR】メイク＆衣装部屋を見せちゃいます』と題した動画を公開。自宅のメイク＆衣装部屋を披露し、そのこだわり抜かれた空間に注目が集まっている。

「動画内で藤田さんは、『今回衣装部屋を作るにあたって、オーダー家具にしました』と説明。床材や家具の色味についても『何年経っても飽きないように』と慎重に選んだことを明かしていました。部屋はナチュラルな木目を基調に、ツイード調のベージュカーペットを合わせた落ちついたデザインで統一されており、清潔感のある仕上がりとなっています。嬉しそうに紹介する姿も印象的で、視聴者から大きな反響が寄せられています」（芸能ジャーナリスト）

さらに、収納面でも細かな工夫が施されている。クローゼットはロング丈の衣装が収まり、外出時に使用するキャップを収納する専用棚なども設置され、用途ごとに最適化されている。また、棚には間接照明が設置され、空間全体に上質な雰囲気を与えている。

X上では、

《家であってる？これは家？》

《広すぎて参考にはならないけどのみれて嬉しい笑》

《コスメやアクセの並び方も綺麗に陳列してあってお店みたい》

と藤田の家に憧れるという声が上がっている。

「今回の動画は、芸能人らしいこだわりや経済力を感じさせる空間でありながら、随所に親しみやすさが散りばめられていました。フルオーダー家具で世界観を作り込みつつも、ハンガーなど日用品にはAmazonで購入したアイテムを取り入れるなど、視聴者との距離感をうまく保っています。こうした“手が届きそうで届かない”絶妙なバランスが、共感と憧れの両方を引き出しているのでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

また、部屋の一角には趣味で集めているポケモンのぬいぐるみが多数置かれており、整然とした空間の中にも“好きなものを手放さない”一面が垣間見える。

「芸能人の自宅公開は、ともすれば“見せびらかし”と受け取られがちですが、藤田さんの場合は“実用性”と“個性”が見事に調和しています。特にコスメの収納について、消費期限を意識して配置している点は、自身が化粧品ブランド『cimer』を手がけていることもあり、説得力のある見せ方になっています」（前出・芸能ジャーナリスト）

藤田は2009年に雑誌『nicola』（新潮社）のオーディションでグランプリを受賞しデビューして以降、モデル・タレントとして活躍を続けてきた。近年はアパレルブランド『CALNAMUR』の展開など、ビジネス面でも存在感を高めている。

2023年8月4日には俳優・稲葉友との結婚を発表し、プライベートでも大きな転機を迎えた。母として新たな一面を見せることになる藤田の発信に、引き続き関心が集まりそうだ。