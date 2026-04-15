【レポート】CANDY TUNE“7人同時始球式”で球場沸かす！「まさか7人で投げられたのが幸せ」（立花琴未）

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CANDY TUNEが、4月14日に、みずほPayPayドーム福岡にて開催された『アイドル髪もクレイツ presents スペシャルナイター2026』にスペシャルゲストとして登場。

クレイツ商品の贈呈セレモニーを務め、試合前のセレモニアルピッチ（始球式）に登板し、代表曲「倍倍FIGHT!」を披露した。

■「ホークスが大好きで小さいときから見ていた」（村川緋杏）

福岡市に本社を構えるクレイツは、大分県中津市で創業し、全国各地に事業所を展開している。これまでも『TGC 北九州 2023』『TGC 北九州 2024』のプラチナパートナーに加え、福岡空港やみずほPayPayドーム福岡の看板広告、福岡の百貨店へのPOP UP出店といった、九州エリアの地域活性化に向けた活動を積極的に行っている。

また、2026年3月に開催された『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 supported by TGC』ではプラチナパートナーを務め、FRUITS ZIPPERとのコラボレーションステージやブースを展開するなど、日本が誇るアイドルカルチャーの魅力を広く発信している。

みずほPayPayドーム福岡で行われた冠協賛試合『アイドル髪もクレイツ presents スペシャルナイター2026』では、スペシャルゲストとしてCANDY TUNEを招き、地元福岡を盛り上げ、福岡ソフトバンクホークスと来場者を応援した。

■【画像】CANDY TUNEのメンバー7人と福岡ソフトバンクホークスの木村光、鈴木豪太、大野稼頭央、大津亮介

クレイツの次世代セルフスタイリングライン「9012（キューゼロイチニ）」にちなんだ背番号「9012」のユニホーム姿でグラウンドに登場したCANDY TUNEは、「FRUITS ZIPPER×9012 イオンコードレス ストレートアイロン コラボ限定セット」についても紹介し、観客席から大きな拍手が送られた。

さらに、代表曲「倍倍FIGHT!」を披露し、観客席に手を振るなどのファンサービスも行いながら、球場の一体感をさらに高めた。

球場内各所に設置されたビジョンでは、アイドル髪もクレイツ、CREATEs×KAWAII LAB.のロゴやプロモーション映像が放映された。

また、クレイツ協賛品「FRUITS ZIPPER×9012 イオンコードレス ストレートアイロン コラボ限定セット」50個を、福岡県出身の立花琴未、村川緋杏の2名から両チームの選手へ贈呈した。

試合前に行われた始球式では、CANDY TUNEのメンバー7人がマウンドの前で一列に並び、大きく振りかぶって一斉に投球。惜しくもワンバウンドとなる場面もあったが、それぞれのメンバーがキャッチャーめがけてボールを投げ込み、大歓声を浴びた。

試合後のインタビューで、村川緋杏は「ホークスが大好きで小さいときから見ていたし、いつかはみずほPayPayドーム福岡に立ちたいと思っていました。CANDY TUNE7人で夢の始球式に出させていただくことができて、倍倍FIGHT!も披露できて、本当にうれしかったです」とコメントした。

立花琴未は「私も、みずほPayPayドーム福岡はやっぱり福岡出身なら絶対に立ちたいという夢を持っていたので、まさか7人で投げられたのが幸せですし、緊張もほぐれました。選手の方にもたくさん教えていただき、すごく楽しい1日になりました」と振り返った。また、ヘアスタイルについても「クレイツのヘアアイロンでストレートを活かしたハーフアップに仕上げてもらい、湿気の中でもきれいなストレートをキープできました」と語った。

■観戦チケットやCANDY TUNE直筆サインボールが当たるプレゼントキャンペーンを実施！

クレイツ公式オンラインショップでは「アイドル髪もクレイツ presents スペシャルナイター2026」の開催を記念して、キャンペーンを実施中。キャンペーン対象商品に使える10％OFFクーポンを発行している。

さらに、4月30日23時59分までの期間中、キャンペーン対象商品を購入した人の中から抽選で、みずほPayPayドーム福岡で開催される2026年シーズンの「コカ・コーラシートS 観戦ペアチケット（3組6名）」または「CANDY TUNE直筆サイン入りオリジナルボール（7名）」をプレゼントされる。

■関連リンク

クレイツ公式Instagram

https://www.instagram.com/createion/

CANDY TUNE OFFICIAL SITE

https://candytune.asobisystem.com/