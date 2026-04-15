Snow Man『PUMA』ソロビジュアル2カットずつ一挙公開！目黒蓮ナレーションのムービーにも大反響「ちゃんと目黒くんもいて泣いた」「急なめめラウに歓喜」

【写真＆動画】Snow Man『PUMA』ソロビジュアル（各2枚×8人分）／目黒蓮ナレーションのキャンペーンビジュアルムービー

Snow Manが起用された、プーマ ジャパンの新キャンペーン『YOUR DIRECTION（ユア・ディレクション）』が4月15日よりスタート。キャンペーンビジュアルが公開された。

■Snow Manが『YOUR DIRECTION』で“自分のままで行こう”を表現

本キャンペーンでは「YOUR DIRECTION」をテーマに、“自分のままで行こう”というメッセージのもと、Snow Manがランニングスタイルシューズ「VELOCITY NITRO 4（ベロシティ ニトロ4）」と「DARTER PRO 2（ダーター プロ2）」を着用して登場した。

■異なるムードをまとったソロビジュアル公開

ソロビジュアルも公開され、メンバーは異なるムードのスタイリングを披露。淡いブルーシャツにハーネス風のディテールを合わせたモードな着こなしや、黒を基調にしたシャープなスタイルなどに加え、身体のラインを生かしたポージングや躍動感のあるショットも見せ、同じキャンペーンのなかで多彩な表情をのぞかせている。

さらに、ソファに腰掛けたカットも公開。シューズの存在感を際立たせながら、メンバーの魅力を引き出す仕上がりとなっている。

洗練された空気感のスタジオショットとポラロイド風ビジュアルの両方を楽しめる構成となっており、Snow Manの幅広い表現力と、キャンペーンコンセプトである“自分らしさ”がリンクしたビジュアルとなっている。

■目黒蓮がナレーションを務めるキャンペーンビジュアルムービーも公開

また、個性や動きを通して、自分らしく前へ進む姿を描いたキャンペーンビジュアルムービーも公開された。ムービーでは、真っ白な空間のなかでメンバーが思い思いに歩みを進める姿や、シューズのディテールを映し出したカットが印象的に描かれている。

ナレーションは目黒蓮が務めており、ラウールと電話しているような演出も。メンバー同士の自然なやり取りを感じさせる構成が、キャンペーンメッセージをより鮮やかに伝えるスペシャルムービーとなっている。

ファンからは「ちゃんと目黒くんもいて泣いた」「やっぱりSnowManは9人だよね」「急なめめラウに歓喜」「佐久間くんマジ二次元」「康二くん顔もスタイルも良くて見入る」「全員ビジュ爆発」といった声が寄せられている。

■深澤辰哉 ソロビジュアル

■向井康二 ソロビジュアル

■佐久間大介 ソロビジュアル

■ラウール ソロビジュアル

■渡辺翔太 ソロビジュアル

■宮舘涼太 ソロビジュアル

■岩本照 ソロビジュアル

■阿部亮平 ソロビジュアル

■キャンペーンビジュアルムービー

Snow Man

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