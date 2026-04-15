高タンパクで家計にやさしい！ごはんも進む「あっさり鶏すき焼き」レシピ
【画像】「あっさり鶏すき焼き」の写真
料理家さんの思いが詰まった一冊のレシピ本には、日々の暮らしを心地よく整えるヒントが満載。「今日は何にしよう？」と迷う時間が、新しい味に出会う楽しみに変わります。
話題のレシピ本や最新のレシピ本の中から「これだけは絶対に食べてほしい！」というイチオシのレシピをピックアップ。プロの知恵が光る一皿で、いつもと違う新鮮な味に挑戦してみませんか。
今回は、サッカー日本代表・長友佑都選手の専属シェフでもある加藤超也さんのレシピ本『鶏が主役！超タンパクめし』から、「あっさり鶏すき焼き」のレシピをご紹介します。
■材料（2人分）
鶏もも肉（皮あり）…300g
ねぎ…1本
しらたき…1袋
焼きどうふ…1/2丁
しいたけ…2個
しゅんぎく…1/2束
【A】
しょうゆ…80ml
みりん…80ml
酒…40ml
砂糖…大さじ2
水…50ml
■作り方
1 下準備をする
ねぎは2〜3cm長さの斜め切りにし、しいたけは軸を切り落とし表面に十文字に切り込みを入れる。しゅんぎくはざく切りにし、しらたきととうふは食べやすい大きさに切る。鶏肉は余分な脂肪や筋をとり除き、大きめの一口大に切る。
2 煮る
鍋を熱してねぎを入れ、表面がこんがりするまで焼く。鶏肉を皮目から焼き、焼き色がついたら返す。肉に火が通ってきたら【A】を順に加えて軽く煮る。アクが出たらとり除く。
3 仕上げる
しらたき、とうふ、しいたけの順に加え、全体に火が通ったらしゅんぎくを加えてひと煮立ちさせる。
■ポイント
皮目からしっかり焼くか、鶏皮を保存している場合は牛脂のように使ってもOK。
■プロフィール
加藤超也……1984年生まれ。株式会社Cuore所属。2016年からサッカー日本代表・長友佑都選手の専属シェフに就任。医学的エビデンス×機能性のある料理を追求し、多ジャンルのアスリートのサポート、食についての情報発信をしている。書籍監修に『長友佑都のファットアダプト食事法』（幻冬舎）、著書に『食べて脂肪が燃える魔法のレシピ』（幻冬舎）。
レシピ考案／加藤超也
撮影／鈴木泰介
※本記事は加藤超也著の書籍『鶏が主役！超タンパクめし』（主婦の友社）から一部抜粋・編集しました。